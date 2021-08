Valentina Nulli Augusti dopo l’addio a Tommaso si consola con un tentatore di Temptation (FOTO)

Valentina e Tommaso dopo Temptation Island 2021

Come tutti ben sanno la relazione sentimentale tra Valentina Nulli Augusti e il 21enne Tommaso Eletti è giunta al capolinea con il falò di confronto a Temptation Island 2021. La 39enne romana dopo il tradimento del giovane fidanzato non lo ha perdonato i comportamenti assunti con la single Giulia. Nonostante dopo la fine del reality show delle tentazioni i due ex fidanzati si siano rivisti e addirittura sembra che abbiano pure consumato, non sono tornati più insieme.

Lo scoop di Whoopsee su Valentina

Recentemente Valentina Nulli Augusti è anche stata paparazzata dai paparazzi del portale Whoopsee insieme ad un bel tentatore di Temptation Island, Manuel Di Bernardo. “Temptation Island: Valentina a cena con un tentatore. Dopo Temptation Island, Valentina Nulli Augusti e il tentatore Manuel Di Bernardo sono usciti insieme a cena a Roma. Cosa ci faranno insieme? Sembra essere definitivamente giunta al termine la storia tra la Nulli e Tommaso Eletti che vedremo nella prossima edizione del “Grande Fratello Vip”. Ricordate come si era lasciata la coppia un mese dopo le vicende del programma? Valentina aveva deciso di troncare la storia, mentre Tommaso era estremamente intenzionato a riconquistarla, nonostante avesse baciato la tentatrice Giulia, anche fuori dalle mura del villaggio. Valentina starà aprendo un nuovo capitolo”, si legge sul portale in questione. (Continua dopo il post)

Valentina Nulli Augusti sull’ex Tommaso Eletti

Dopo essersi lasciati al falò di confronto a Temptation Island, Valentina Nulli Augusti ha rilasciato una lunga intervista ad Uomini e Donne Magazine dove ha parlato della loro storia e di quello che è accaduto nel reality show delle tentazioni.

“No che non mi aspettavo un suo comportamento del genere. Anche perché sono stata io a voler fare Temptation. Lui nemmeno voleva venire nel programma. La nostra storia mi ha dato tanto, ma adesso basta. Non sto più insieme a Tommy. Mi ha deluso troppo, non ho mai subito tradimenti. La verità è che non accetto le corna, non le contemplo. Tommaso è tornato, ma non mi fido più, non mi merita. Ragazzi non farò la crocerossina. Però non tolgo i post con lui perché abbiamo avuto una storia bella. Tra noi c’era molta chimica fisica e avevamo tante cose in comune”, ha fatto sapere la 39enne romana.