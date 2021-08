Carlo Conti preso di mira da Pupo: “Sei a questo livello grazie a me”

Pupo scherza su Carlo Conti: il motivo

Nelle ultime ore Pupo e Carlo Conti hanno messo in scena un divertente siparietto sui social network. I due professionisti, reduci da una stagione televisiva ricca di impegni al momento si stanno godendo le vacanze estive con le rispettive famiglie, tuttavia non mancano le battute a distanza che si fanno su Instagram.

Ad esempio, recentemente il conduttore di Tale e Quale Show ha postato uno scatto che lo ritrae insieme ai colleghi ed amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. I tre sono a tavolo alle prese con una spaghettata notturna. Ovviamente, come era prevedibile la foto in questione è stata presa d’assalto dai seguaci che hanno commentato e lasciato dei likes. Tra questi anche quello di Enzo Ghinazzi, che in modo ironico ha scritto: “E pensare che se non c’ero io nessuno dei tre sarebbe giunto dove è giunto”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

Antonella Clerici ironizza sul collega toscano

Non solo Pupo, l’ironia nei confronti del professionista toscano Carlo Conti non è terminata qui. Infatti, oltre ad Enzo Ghinazzi a commentare la foto citata prima che si trova sull’account Instagram del conduttore di Top 10 è stata anche la simpatica Antonella Clerici.

Infatti, la padrona di casa di E’ sempre mezzogiorno, intervenuta sul noto social network, ha ironizzato sull’abbronzatura che il collega Conti ha preso in questi giorni di ferie: “Sei sempre il più abbronzato”. (Continua dopo il post)

Carlo Conti pronto per Tale e Quale Show 2021

Ormai le vacanze estive per Carlo Conti sono quasi terminate. Infatti il mese prossimo il presentatore fiorentino sarà alla guida dell’edizione 2021 di Tale e Quale Show. Nel format musicale di Rai Uno, che andrà in onda il venerdì sera, ritroveremo anche due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. A tale proposito, giorni fa il conduttore toscano ha annunciato delle novità sul suo format. Di cosa si tratta? Staremo a vedere.