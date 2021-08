Grande Fratello Vip 6: il primo concorrente ufficiale con un cachet importante (FOTO)

Katia Ricciarelli al GF Vip 6

Ebbene sì, dopo varie indiscrezioni circolate in rete in questi mesi, finalmente è ufficiale: Katia Ricciarelli entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. E’ lei la prima gieffina confermata per la sesta edizione del reality show di Canale 5 condotto per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini.

Si tratta della prima inquilina in assoluto e avrebbe già firmato il contratto. La cantante lirica ed ex moglie di Pippo Baudo varcherà la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia. Quest’anno ci saranno una serie di novità, tra cui anche l’arrivo di due nuove opinioniste, ovvero Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Novità per la sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta scaldando i motori e, tranne imprevisti dell’ultimo minuto prenderà il via tra un mese esatto, ossia da lunedì 13 settembre 2021. Come accennato prima, confermato per la terza stagione consecutiva il direttore di Chi, Alfonso Signorini, mentre cambiano gli opinionisti al suo fianco in studio, infatti via Pupo e Antonella Elia.

Si è tanto parlato dei possibili nuovi inquilini della casa di Cinecittà. Il nome che spiazza di più in queste ultime ore è proprio quello del primo concorrente ufficiale, ossia la cantante lirica Katia Ricciarelli. (Continua dopo la foto)

Grande Fratello Vip 6: Katia Ricciarelli ha accettato cin un cachet sostanzioso

Katia ricciarelli che ha 75 anni, a quanto pare avrebbe già concluso l’ingaggio, convinta da un compenso pare sostanzioso. Non è la prima volta per l’ex moglie di Pippo Baudo in un reality show. Nel 2006, infatti, l’artista ha partecipato a La Fattoria condotta da Barbara D’Urso.

Il magazine Oggi aveva riportato le voci di una sua possibile partecipazione, ma la diretta interessata in un primo momento aveva seccamente smentito. Ora è giunta la firma del contratto. Nel frattempo, il giornalista e blogger Davide Maggio ha smentito la partecipazione dell’attore iraniano Raz Degan al GF Vip 6. Si parla invece dell’ex calciatore palermitano Totò Schillaci, della soubrette sarda Pamela Prati e l’ex gieffina Raffaella Fico.