Giulia Salemi in difficoltà: “Credo di avere un problema serio, collasso in auto e in traghetto”

Giulia Salemi fa preoccupare tutti i suoi seguaci: il motivo

Da qualche giorno Giulia Salemi è in vacanza insieme alla sua dolce metà Pierpaolo Pretelli. Recentemente, però, l’influencer italo-persiana ha fatto preoccupare di non poco tutti i suoi follower perché su Instagram ha fatto una confessione inattesa. Di cosa si tratta?

“Ragazzi credo di avere un problema di narcolessia serio, perché in macchina mi addormento, collasso…idem in traghetto”, ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. SA quel punto, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha approfittato della situazione per condividere spesso tra le sue Storie di IG delle foto della donna che ama mentre dorme durante ognuno dei loro spostamenti. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro hanno fatto i due innamorati.

La vacanza di coppia ad Ibiza

I due ex gieffini si stanno godendo questa seconda pare dell’estate 2021 tra mare e sole. In questi giorni Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati ad Ibiza e lì l’influencer italo-persiana ha voluto festeggiare il 31esimo compleanno dell’ex Velino di Striscia la Notizia. Inoltre, i due hanno approfittato della situazione per visitare l’isola iberica.

A tal proposito, la modella ha svelato questo retroscena: “Abbiamo rischiato di non partire”. Infatti, i due fidanzati non erano a conoscenza che spostarsi dovevano riempire un modulo dovuto per evitare di diffondere il virus. Per loro fortuna sono stati avvisati in tempo scongiurando così di avere dei problemi con la partenza.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in Sardegna

Dopo la vacanza ad Ibiza, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno continuato le loro vacanze estive in Sardegna. E proprio sull’isola nostrana la coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ci è rimasta fino alla giornata di venerdì.

L’influencer italo-persiana su Instagram ha fatto sapere di essere felice che il suo fidanzato si è subito integrato con gli amici di lei. A tal proposito, la figlia di Fariba Tehrani ha detto: “Quest’anno è stato tutto più bello”. Ricordiamo, infine, che a settembre, il 31enne lucano sarà un concorrente di Tale e Quale Show 2021.