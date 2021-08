Isabella Ricci bomba sexy, vestitino cortissimo e paillettes: che schianto!”

La new entry del trono over sorprende con uno scatto mozzafiato

Isabella Ricci è arrivata a Uomini e donne nella scorsa stagione ed è diventata in pochissimo tempo la rivale di Gemma Galgani. La new entry, infatti, sin dal primo istante ha subito attirato l’attenzione sia da parte del pubblico che dei cavalieri.

Sempre bella ed elegante, la dama nelle ultime ore si è mostrata sui social in maniera completamente diversa, surriscaldando il web con la mise che ha deciso di indossare.

Isabella Ricci seguitissima a Uomini e donne

La dama del trono over ha 62 anni. Fin dal suo ingresso a Uomini e donne, tutti hanno apprezzato la sua bellezza ma anche i suoi modi di fare. Gentile, pacatta ed educata: queste sono solo alcune delle caratteristiche che la contraddistinguono.

Molto probabilmente, Isabella, la vedremo anche a breve nel programma, perchè ha riscosso davvero molto successo. Come abbiamo avuto modo di vedere, sembra però che Gemma non abbia preso di buon occhio questo suo ritorno, in quanto in lei vede una sorte di rivalità.

La dama di Uomini e donne sorprende con degl iscatti super sexy

Come già detto in precedenza, Isabella Ricci sul suo acocut ha stupito con degli scatti super sexy. Nel dettaglio si vede la dama mettere in mostra le sue lunghe e perfette gambe, comes e fosse una vera modella.

A sessantadue anni può permettersi ancora di indossare minigonne e fare invidia anche ad una ragazzina. Isabella ha lasciato tutti senza parole, indossando un vestito molto corto completamente coperto di Paillettes.

Chi segue Uomini e donne sa anche quanto Gemma sia orgogliosa delle sue gambe ma in questo caso possiamo dire che non ci sono paragoni. D’altronde, c’è da dire anche che la Ricci viene sempre lusingata mentre la Galgani riceve solo critiche.

Cosa succederà adesso nelle prossime puntate del trono over? La situazione sarà sempre la stessa? Per ora non ci resta altro che attendere.