Soleil Sorge delusa da Dayane Mello svela il retroscena: “Mi ha ferito”

Soleil Sorge delusa dall’atteggiamento di Dayane Mello

Nelle ultime ore Soleil Sorge è tornata a parlare del rapporto di amicizia che aveva con Dayane Mello. Per chi non lo sapesse, l’ex gieffina e l’ex naufraga si sono conosciute a Pechino Express e sin da subito sono diventate molto amiche. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne recentemente ha rilasciato una lunga intervista al magazine Mio e ha confessato che, anche se sono abbastanza diverse, hanno in comune una grande voglia di vivere.

Entrambe hanno avuto un’infanzia e adolescenza molto complicata, tuttavia dopo quello che hanno passato la vita le ha rese più forti. La modella brasiliana, mentre si trovava all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, ha fatto una cosa che non doveva fare, dal punto di vista della Sorge. Di cosa si tratta?

Le dichiarazioni di Dayane Mello al GF Vip 5

Forse non tutto il pubblico del Grande Fratello Vip 5 ricorderà che quando Dayane Mello era nella casa di Cinecittà ha detto ad alcuni suoi compagni d’avventura che l’aggressione omofoba subìta dal noto influencer Iconize è stata tutta una montatura. E questo glielo aveva confidato proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge.

Ma tale rivelazione ha creato tanto scompiglio nel web e sui vari social network e anche suo piccolo schermo. Ha fatto infuriare Barbara D’Urso, la quale aveva ospitato a Pomeriggio Cinque e difeso Iconize. Venire a conoscenza che era tutto inventato solo per andare in televisione ha creato tanto caos, anche su Soleil, che era a conoscenza di tutto e non ha mai riferito nulla.

Le dichiarazioni di Soleil Sorge

Le recenti dichiarazioni di Soleil Sorge su quello che è accaduto sono queste: “Quando lei lo ha rivelato mi ha ferito il fatto che abbia condiviso con gli altri una mia confidenza”. Al momento non sappiamo in che rapporti siano le due ragazze ad oggi, ma tutte e due sono concentrate sul lavoro.

L’ex corteggiatrice, ad esempio, vorrebbe tanto partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Varcherà la famosa porta rossa della casa di Cinecittà? Staremo a vedere.