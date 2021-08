Gigi D’Alessio di nuovo padre, le rivelazioni della figlia: “Odio le parole fratellastro o sorellastra, sarà un fratello”

Gigi D’Alessio di nuovo padre: parla la figlia Ilaria

Ebbene sì, Gigi D’Alessio diventerà padre per la quinta volta. Infatti, la sua nuova fidanzata Denise Esposito è incinta. Qualche settimana fa alcuni paparazzi hanno realizzato delle foto che mostravano un pancino sospetto, ma ora la conferma ufficiale è arrivata da parte di Ilaria, la figlia che il cantautore napoletano ha avuto dall’ex moglie Carmela Barbato.

La consanguinea che è una 29enne, ha un anno in più della nuova compagna del genitore. Quest’ultima, recentemente ha rilasciato una lunga intervista al magazine DiPiù, rivelando di essere felice per l’arrivo di un altro fratellino. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha confidato la giovane.

Ilaria D’Alessio contenta che in famiglia arriva un nuovo fratellino

Intervistata dal settimanale DiPiù, Ilaria D’Alessio riguardo la gravidanza della nuova fidanzata del padre ha fatto una precisazione: “Faremo di tutto per includere, accogliere al meglio questo nostro fratellino nella nostra grandissima famiglia allargata. Sì, perché per me è un altro fratello e odio le parole fratellastro o sorellastra. Soltanto a pronunciarle mi vengono i brividi”.

La ragazza, quindi, ha confermato involontariamente che il cantautore napoletano è in attesa di un altro maschietto. Stando a quanto riferito da alcuni amici del giurato di The Voice Senior, il neonato si chiamerà con molta probabilità Francesco e nascerà a dicembre.

Desise Esposito e il rapporto coi figli di Gigi D’Alessio

Dopo la fine della storia con Anna Tatangelo, che rapporto si è creato tra Denise Esposito e i figli di Gigi D’Alessio? Intervistata da DiPiù, Ilaria ha fatto sapere: “C’è stata una conoscenza piacevole ma il nostro rapporto è in fase embrionale e ho ancora pochi elementi per valutarla. L’importante è che piaccia a mio padre”.

La 29enne, inoltre, ha ammesso che non è a conoscenza di un possibile trasferimento del genitore. Stando a delle indiscrezioni, il 54enne sarebbe in procinto di lasciare la Capitale per rientrare nel capoluogo campano, dove avrebbe preso in affitto una lussuosa villa a Posillipo.