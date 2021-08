Oroscopo 15 agosto 2021, classifica: Toro primi, Capricorno necessitano di riposo

L’oroscopo del giorno 15 agosto vede i Toro in prima posizione. Anche per i Sagittario ci sono belle notizie in arrivo. I Capricorno, invece, devono riposarsi

Previsioni astrali segni fortunati

1 Toro. I nati sotto questo segno vivranno finalmente una giornata piuttosto positiva. La domenica procederà senza troppi intoppo. Approfittate per stare con i vostri cari.

2 Sagittario. Ottimo momento per cimentarsi in nuove relazioni. L’oroscopo del 15 agosto vi esorta a chiarire le questioni in sospeso. Se avete avuto delle discussioni, adesso potreste risolvere tutto.

3 Ariete. Le stelle sono positive, ma dovete cercare di essere un po’ più ottimisti. La luna è in aspetto positivo e questo vi aiuterà moltissimo nei rapporti di coppia. Specie i single potrebbero avere delle ottime opportunità.

4 Leone. Siete propositivi e pieni di spirito di iniziativa. Ad ogni modo, approfittate di questo giorni di festa per trascorrere quanto più tempo possibile con i vostri affetti. In questi giorni avete trascurato un po’ alcune cose.

5 Scorpione. Siete impazienti su certe cose. Trascorrere questa giornata in totale relax. Se c’è una cosa che proprio non sopportare è lo stress. Quando siete stressati tendete a perdere facilmente la pazienza.

6 Cancro. Buon momento per il lavoro. In questo periodo siete favoriti sotto questo punto di vista. Non tirate troppo la corda con una persona cara in quanto potreste pentirvi amaramente.

Oroscopo 15 agosto ultimi 6 segni

7 Gemelli. Le stelle sono un po’ dissonanti, pertanto, è il caso di mantenere la calma e di evitare scenate esagerate. In amore dovete essere cauti. Per quanto riguarda il lavoro, invece, pazientate ancora un altro po’.

8 Pesci. Cercate di andarci piano con i rapporti interpersonali. Spesso potreste a fidarvi troppo delle persone e, soprattutto troppo in fretta. Sul lavoro invece è in arrivo un periodo positivo ma dovete essere pazienti.

9 Vergine. Le decisioni brusche e repentine non saranno una buona idea. Se pensando di cimentarvi in un nuovo progetto professionale è opportuno che valutiate attentamente i pro e i contro.

10 Acquario. Evitate le discussioni con le persone care. L’oroscopo del giorno 15 agosto vi invita a trascorrere questa giornata in compagnia delle persone care. Non fate scelte azzardate sul lavoro

11 Bilancia. In famiglia potrebbe nascere qualche discussione di troppo, pertanto, è opportuno mantenere la calma. In amore cercate di essere più comprensivi e non pretendi che gli altri viaggino alla vostra stessa velocità.

12 Capricorno. Domenica di Ferragosto un po’ movimentata per voi, forse un po’ troppo. La vostra idea era quella di riposarvi, purtroppo, però, potrebbero crearsi delle situazioni che Ve lo impediranno.