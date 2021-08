Enzo Paolo Turchi, la confessione privata: “Sono il suo schiavo”

Enzo Paolo Turchi ‘schiavo’ della figlia Maria

Senza ombra di dubbio quella formata da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo è una delle delle coppie più solide e longeve della televisione italiana. I due ballerini stanno insieme da ben 37 anni e no nonostante tutto questo tempo si amano ancora alla follia e come il primo giorno. Dopo anni dal loro matrimonio è nata la piccola Maria e grazie a lei hanno coronato il loro sogno di costruire una bellissima famiglia.

E a proposito di sua figlia ha parlato, l’ex danzatore in un’intervista rilasciata al magazine Chi ha spiegato che stare dietro ad una bambina di otto anni gli ha restituito energia. Inoltre, l’uomo sarebbe disposto a fare di tutto per la sua bambina: “Sono totalmente pazzo di lei. Sono lo schiavo di Maria”.

Enzo Paolo Turchi su Carmen Russo: “Tra me e lei non è mai mancato”

In un’altra intervista concessa recentemente al magazine Voi, però, il ballerino napoletano Enzo Paolo Turchi, con una confessione intima, ha rivelato ai lettori della rivista quelli che sono gli ingredienti che spiegano la longevità del suo matrimonio con Carmen Russo.

“Il rispetto e l’onestà verso se stessi e nei riguardi dell’altro sono elementi imprescindibili che, tra me e Carmen, non sono mai venuti a mancare. Ci deve essere una cura reciproca, aspetto essenziale per fortificare il sentimento”, ha dichiarato il professionista che qualche settimana fa ha dovuto dire addio alla sua collega e cara amica Raffaella Carrà.

Le parole al miele dell’ex ballerino per la figlioletta Maria

Sempre nella medesima intervista che ha rilasciato al periodico Voi, dopo aver fatto una confessione intima sulla moglie Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi h parlato dell’altro grande amore della sua vita, ovvero sua figlia Maria.

A quanto pare, il ballerino partenopeo ha un grande un debole per la bambina che già ha otto anni. “Nostra figlia ha portato una ventata di energia nuova, una seconda giovinezza; sono pazzo di lei e faccio una confessione: accondiscendo ad ogni suo desiderio”, ha fatto sapere l’uomo con grande orgoglio.