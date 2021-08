Francesca Fialdini vuota il sacco su Tiberio Timperi: “Litigi, screzi e confronti fuori dagli studi…”

I veri rapporti tra Tiberi Timperi e Francesca Fialdini

In questi giorni Tiberio Timperi e Monica Setta si sono lanciate delle frecciatine velenose a distanza dicendo apertamente che i due non sono solo amici, ma colleghi di lavoro. Non è la prima volta che una conduttrice si lamenta del professionista romano. Ad esempio, qualche anno fa era stato il turno della bella toscana Francesca Fialdini.

I due per una sola stagione hanno condotto in coppia La vita in diretta e, a quanto pare ci sono stati dei rapporti conflittuali durante quella loro esperienza televisiva. A distanza di tempo la padrona di casa di Da noi…A ruota libera si è tolta qualche sassolino dalla scarpa rivelando cosa è accaduto realmente con Timperi sia dentro che fuori gli studi della Rai.

La conduttrice dice la verità sul collega romano

“Abbiamo avuto diversi scontri e screzi, tanto che in due o tre occasioni è stato necessario confrontarsi fuori dagli studi”, ha fatto sapere Francesca Fialdini in una recente intervista parlando del suo rapporto con Tiberio Timperi. A quanto ha detto, la professionista toscana era solita ricevere rimproveri e frecciatine velenose da parte del collega romano, anche quando andavano in nero, ovvero in pubblicità.

Poi la presentatrice di Da noi…A ruota libera ha raccontato di quando, un giorno, gli autori de La vita in diretta le hanno passato un foglio con del testo da leggere davanti alle telecamere appena rientrati in onda dopo gli spot. La donna però si sarebbe rifiutata di farlo dato il poco tempo a disposizione per approfondire l’argomento in questione, ma anche per una questione di fedeltà ai propri principi: “Un conduttore ha sempre diritto a dire la sua. Deve avere senso critico e io non volevo dire quelle cose”.

Quando Tiberi Timperi diede della raccomandata a Francesca Fialdini

Una decisione, quella di Francesca Fialdini, che avrebbe fatto storcere il naso a Tiberio Timperi che l’avrebbe rimproverata davanti a tutti esortandola a stare più sul pezzo e a seguire quanto stabilito dagli autori de La vita in diretta. ma il vero scontro tra i due conduttori Rai, però, è avvenuto proprio in onda durante una puntata del rotocalco davanti a milioni di telespettatori.

Durante un’ospitata di Maurizio Costanzo, Timperi le aveva letteralmente dato della raccomandata. Il giornalista romano era stato professore universitario della Fialdini. Si trattò quindi di una boutade che la professionista toscana ancora oggi ricorda come a dir poco sgradita. “Mi sono gelata. Non mi sembrava una battuta e non era un contesto per una battuta del genere”, ha concluso la donna che dopo questo episodio ha raffreddato i rapporti con Tiberio.