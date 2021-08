Belen Rodriguez non sopporta il caldo, ecco cosa fa per combattere l’afa: sotto all’accappatoio nulla (FOTO)

Belen Rodriguez soffre il caldo: ecco cosa ha fatto

Come tutti ben sanno in questi giorni l’Italia è nella morsa del caldo, toccando delle temperatura estreme. Dopo i quasi 49 gradi in provincia di Siracusa ora le alte temperature hanno raggiunto anche il nord della Penisola. Ne sa qualcosa Belen Rodriguez che, stando alla recente foto condivisa sui social, anche lei soffre il caldo estivo.

Infatti, su Instagram è stato postato uno scatto molto sexy dove si immortala completamente svestita, coperta solo da un accappatoio bianco. La soubrette argentina presenta della curve perfette e un fisico mozzafiato. Tuto questo a quasi un mese dalla nascita della sua seconda figlia, Luna Marì nata dalla relazione sentimentale con Antonino Spinalbese. Ovviamente il contenuto social è stato tempestato di complimenti e cuoricini rossi a non finire. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Gravidanza difficile per la soubrette argentina

Nel frattempo, Belen Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese si stanno godendo la loro figlioletta Luna Marì, anche se la soubrette argentina, stando agli ultimi rumors, dovrà accontentarsi di “fare figli che somigliano ai padri”.

A rivelarlo è stata la stessa conduttrice di Tu sì que vales a Mara Venier durante una recente intervista a Domenica In. Infatti, sia la secondogenita che Santiago sono uguali ai loro rispettivi papà. Questa volta per la modella sudamericana non è stato semplice affrontare la seconda gravidanza, reduce dalla prima esperienza con Santiago, figlio dal conduttore di Stasera Tutto è Possibile, Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e il malore a Tu sì que vales

Dopo la nascita della piccola Luna Marì, in una recente intervista Belen Rodriguez ha ammesso che: “Questa volta ho sentito tutta la fatica. Ho avuto nausee fino al quinto mese, ero senza forze e anemica”. E infatti anche dopo il parto la modella argentina ha dovuto fare i conti con dei cali di pressione.

Basti pensare che la 36eenne ha avuto un mancamento durante le registrazioni di Tu sì que vales, il talent show di Canale 5 che la vede protagonista da sempre. La donna ad una sola settimana dal parto si è recata a Roma per lavorare ma purtroppo ha avuto un malore.