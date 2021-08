Elisabetta Canalis mostra la sua cucina: è differente da tutte le altre (FOTO)

Elisabetta Canalis infiamma i social con una nuova foto sexy

A distanza di anni Elisabetta Canalis è tornata provvisoriamente a vivere in Italia per questioni lavorative. Ricordiamo che l’ex Velina di Striscia la Notizia si era trasferita a Los Angeles dove stava insieme al marito Brian Perri e alla figlioletta Skyler Eva.

Una volta arrivata nel Bel Paese, la nota soubrette sarda alla soglia dei 43 anni, ha letteralmente fatto impazzire tutti coloro che la seguono sui social network con i suoi scatti provocanti e maliziosi. Ne sanno qualcosa i follower di Instagram. Infatti, dopo gli allenamenti in barca con la personal trainer, l’ex collega di Maddalena Corvaglia è tornato a infiammare il social fotografico con un’immagine in cucina in body e tacchi a spillo.

La soubrette sarda mostra la sua cucina ai follower

Nonostante non sia più una ragazzina, Elisabetta Canalis non vuole di certo rinunciare alla sensualità, stuzzicando tutti i suoi follower di Instagram. Infatti, sul noto social network è possibile ammirare una foto ad alto tasso contenuto erotico. Finite le vacanze nella sua amata Sardegna, l’ex Velina di Striscia la Notizia continua a condividere dei contenuti che mettono in bella vista tutte le sue forme.

Non solo in intero o due pezzi, ma anche con un body attillato che mette in rilievo ogni sua curva e degli stivali dal tacco vertiginoso. La posa sensuale sul bancone della cucina ha letteralmente mandato in visibilio i suoi oltre tre milioni di seguaci. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

La calda estate di Elisabetta Canalis

Nella foto in questione Elisabetta Canalis appare con un fisico scolpito, frutto di allenamenti giornalieri, e abbronzata dal sole della sua amata Sardegna. Con questi contenuti la moglie di Brian Perri è sempre più la regina dei social network, ottenendo migliaia di likes e reazioni ad agni foto.

In questo caso la 43ene sarda ha adottato una posa provocante che sedurrebbe qualsiasi persona, guardando l’obiettivo della fotocamera con uno sguardo davvero malizioso. La showgirl gioca con i suoi seguaci di Instagram regalando tutti loro un’estate sempre più calda.