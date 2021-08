Oroscopo 16 agosto 2021: Ariete un po’ ingenui, Pesci credete di più in voi

Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 16 agosto, i nati sotto il segno dell’Ariete sono un po’ troppo ingenui. I Pesci devono essere più sicuri, mentre gli Acquario devono abituarsi all’avventura.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non lasciatevi abbindolare dalle chiacchiere di coloro i quali proveranno a convincervi a cambiare le vostre idee. Rimanete fermi e andate avanti per la vostra strada, sempre e comunque.

Toro. Buon momento per le relazioni. In questi giorni riuscirete a recuperare un rapporto in sospeso. Concedetevi una piccola fuga romantica, vedrete che farà bene sia alla vostra mente che al vostro corpo.

Gemelli. L’Oroscopo del giorno 16 agosto denota un nuovo inizio per voi. Coloro i quali vivevano in una situazione incerta, finalmente, potranno vedere la strada spianata e illuminata. Non demordete proprio in questo momento.

Cancro. Le coppie potrebbero essere messe in crisi a causa di alcune difficoltà. Ricordate, però, che i rapporti che contano davvero sono quelli che riescono a rimanere in piedi nonostante la burrasca.

Leone. I nati sotto questo segno faranno fatica ad accettare le imposizioni esterne. Se state pensando di cambiare in modo consistente qualche aspetto della vostra vita, allora è meglio che ponderiate attentamente le prossime mosse.

Vergine. I rapporti di coppia potrebbero rivelarsi un po’ altalenanti. Cogliete la palla al balzo per concedervi qualche momento per voi. Ricordate che nella vita non bisogna mai arrendersi e, soprattutto, dovete sempre pensare con la vostra testa.

Previsioni 16 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. La Luna aiuta gli audaci. Per tale motivo, se state pensando di dare luogo ad una svolta importante nella vostra vita, questo è il momento adatto per farlo. Impegnatevi un po’ di più sul lavoro, è necessario essere concentrati.

Scorpione. Giornata di relax per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 16 agosto vi invita a prendere la vita con maggiore leggerezza. Spesso tendete a dare troppa importanza a cose futili, trascurando quelle davvero importanti.

Sagittario. Non lasciatevi condizionare dai pensieri altrui. Solitamente lasciate che le persone care incidano sulle vostre decisioni, questo potrebbe condurvi verso qualche errore di valutazione.

Capricorno. Le stelle sono a vostro favore, tuttavia, dovete imparare a lasciarvi scivolare un po’ di più le cose. Spesso date troppa importanza a quello che vi circonda. Fate attenzione ai cambi di programma improvvisi.

Acquario. Talvolta tendete a credere troppo nelle tradizioni e nelle abitudini. La vita, però, è bella anche nel suo essere un po’ imprevedibile. Cercate di prendere le cose più alla leggera e, soprattutto, adattatevi ai cambiamenti.

Pesci. Le relazioni tornano ad essere favorevoli. Se avete avuto delle discussioni di recente, è opportuno che pensiate un po’ di più a voi stessi. Nel lavoro dovete essere attivi e propositivi per farvi strada nella giungla.