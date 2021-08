GF Vip 6, Tommaso Zorzi potrebbe ‘tornare’: il suo ex conferma di aver fatto il casting

Lavori in corso per il Grande Fratello Vip 6

Manca sempre meno all’avvio della sesta stagione del Grande Fratello Vip. Infatti, lo storico reality show di Canale 5 tornerà in onda da lunedì 13 settembre con il consueto doppio appuntamento settimanale in prima serata. Da settimane sul web girano dei nomi come possibili nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia. In più, sono arrivate le prime conferme e secche smentite.

Ad esempio, Katia Ricciarelli sarà una concorrente uff, mentre Raz Degan ha fatto sapere che non parteciperà mai al GF Vip. Uno di quelli che, gli autori del GF Vip 6 li ha incontrati per davvero, è Gian Maria Sainato, ex fiamma di Tommaso Zorzi. Andiamo a vedere nello specifico cosa potrebbe accadere in autunno.

Maria Sainato concorrente del GF Vip 6

Nello specifico, fare un po’ di chiarezza sulle indiscrezioni che circolano su Gian Maria Sainato, ex fiamma di Tommaso Zorzi, è stato lo stesso ragazzo. Infatti, quest’ultimo ha realizzato un filmato sul suo account ufficiale Tik Tok, in cui ha confermato di aver sostenuto il casting per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini.

In questa maniera, dunque, l’ex fidanzato del rampollo meneghino ha confermato che ad oggi è tra i personaggi del mondo dello spettacolo in lizza per entrare nella casa più spiata d’Italia il prossimo settembre.

Tommaso Zorzi torna in casa? L’ipotesi

Una notizia che, con molta probabilità, farà molto piacere a tutti i fan di Tommaso Zorzi. Il motivo? Se Alfonso Signorini e gli autori del reality show dovessero scegliere veramente Gian Maria Sainato come nuovo inquilino della casa di Cinecittà, potrebbe di fatto esserci anche un ritorno in scena del rampollo milanese.

Sicuramente il suo ex fidanzato una volta entrato non eviterà di parlare della sua relazione sentimentale con il 26enne, proprio come aveva fatto già qualche mese fa nelle trasmissioni televisive di Barbara D’Urso. Di conseguenza, il vincitore della passata edizione del GF Vip potrebbe nuovamente varcare la famosa porta rossa e diventare nuovamente protagonista.