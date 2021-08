Al Bano: “Cosa succede nei camerini? Se trovo una donna che mi piace, la invito da me”

Al Bano è senza dubbio uno dei cantante più amati ed apprezzati in Italia. L’artista ha una carriera lunghissima alle spalle, infatti parliamo di oltre 55 anni. All’età di 78 anni, il Maestro può dirsi soddisfatto in tutto, anche perché oltre al lavoro che gli da grandi soddisfazioni ha anche ben 5 figli.

Attualmente è impegnato con Loredana Lecciso, con la quale continua ad avere un rapporto eccezionale. Malgrado la crisi avuta qualche anno fa, la coppia è riuscita a superare il tutto. Infatti, stando almeno a una vecchia intervista rilasciata a Nuovo, entrambi hanno parlato del loro rapporto sotto le lenzuola e a tal proposito hanno dichiarato: “Sesso? Noi lo facciamo come prima”.

Al Bano e Loredana Lecciso: scintille a letto

Come ha raccontato la showgirl leccese alla rivista, la coppia fa l’amore esattamente come prima, ovvero come 20 anni fa. In una vecchia intervista Loredana aveva confessato di amare l’uomo maturo e del suo compagno aveva detto:

“Io ho due figli con lui, posso solo dirle che lui è un uomo molto esteso, soprattutto per ciò che concerne la sua spiritualità e il suo animo”. Per quanto riguarda Albano, invece, non ha mai nascosto le esperienza con alcune fan.

Carrisi accende il desiderio delle fan: cosa accade nei camerini

Pare che le fan di Al Bano nonostante la sua età lo cercando ancora con insistenza. Quest’ultime, infatti, come ha dichiarato Carrisi lo vanno ancora a cercare in camerino dopo i concerti e l’artista le accoglie sempre a braccia aperte. Ecco la sua dichiarazione:

“Anche adesso alle groupies non riesco a dire di no. L’amore è importante, l’amore è parte della vita e il piacere del fare sesso non passa nemmeno con l’età , ha affermato. Se trovo una donna che mi piace, la invito a venire da me. Non serve spiegare cosa succede nel dettaglio, vero?”.

Insomma, un vero e proprio “torero”, come lo ha definito qualche tempo fa la sua ex moglie Romina Power. Infine, da queste dichiarazioni possiamo dedurre che il Maestro, oltre ad avere una grande voce ha anche un’altra particolare dote…