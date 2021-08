Cristina D’Avena rifiuta per l’ennesima volta il Grande Fratello Vip: “Mi avranno chiamo 100 volte…”

Raz Degan e Cristina D’Avena al Grande Fratello Vip 6?

In queste ultime settimane i nomi di Raz Degan e Cristina D’Avena sono stati spesso associati alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il motivo? Stando ad alcune indiscrezioni l’ex modello e la cantante delle sigle dei cartoni animati erano canditati ad entrare nella casa più spiata d’Italia.

Ma così non sarà per nessuno dei due. Infatti, entrambi non vorrebbero mai partecipare al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E, stando alle loro recenti dichiarazioni, sono stati abbastanza categorici. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa hanno dichiarato in tal senso.

Le dichiarazioni di Raz Degan e Cristina D’Avena

Attraverso un post sul suo profilo Instagram, Raz Degan ha mentito i rumors scagliandosi duramente contro il Grande Fratello Vip. “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. É solo fake news… passiamo avanti”, ha scritto l’ex modello.

Invece Cristina D’Avena, in modo più educato, ha detto che non farebbe mai un reality perché non riuscirebbe ad essere sé stessa con le telecamere sempre puntate addosso. “Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche. Ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Mi perdo un sacco di cose belle. Fra Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato cento volte. Ma non riuscirei ad essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso”, ha dichiarato la cantante. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raz Degan (@raz_degan)

I possibili nuovi concorrenti del GF Vip 6

E se Raz Degan e Cristina D’Avena hanno detto no al Grande Fratello Vip 6 ci sono altri personaggi del mondo dello spettacolo che hanno accettato di varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà.

Nel reality show di Canale 5 troveremo personaggi come Soleil Sorge, Katia Ricciarelli, Moreno, Manuel Bortuzzo, Manila Nazzaro, Tommaso Eletti, Nicola Pisu, Giucas Casella, Raffaella Fico, Jo Squillo, Davide Silvestri. Ma anche le principesse etiopi Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié ed Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan ed Asia Argento.