Maria De Filippi risponde alla domanda: “Di chi sei più orgogliosa dei talenti di Amici?”

Maria De Filippi intervistata da DiPiù

Dopo un lungo stop di pausa dovuta alle ferie estive, tra pochi giorni Maria De Filippi tornerà a pieno ritmo con le registrazioni delle nuove edizione dei suoi format. Si parte a fine mese con Uomini e Donne e poi sarà il turno di Amici.

A tal proposito, il talent show che è giunto alla 21esima edizione tornerà a settembre, contrariamente agli anni scorsi. Nel nuovo numero in edicola del magazine DiPiù, la professionista pavese ha risposto alla domanda: “Di chi sei più orgogliosa dei talenti usciti da Amici?”.

Queen Mary risponde alla domanda in modo diplomatico

Come sempre, Maria De Filippi a tale domanda ha risposto in modo diplomatico. “Non c’è un ragazzo di cui sono più orgogliosa e altri di cui lo sono meno. La cosa che mi rende più orgogliosa è di consentire a chi passa da Amici di vivere della sua passione per almeno un anno. E questo è un lusso nella vita”, ha detto la moglie di Maurizio Costanzo.

Inoltre, parlando della sua vacanza in famiglia a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, insieme al figlio Gabriele ed al marito Maurizio Costanzo, ha fatto sapere: “Amo coccolare i miei ragazzi, come tutte le persone cui voglio bene. Sono una persona protettiva. Lo sono anche verso gli ospiti di tutti i miei programmi perché, dato che li ho invitati io, mi sento responsabile nei loro confronti, come una padrona di casa. Certo, ancora di più coccolo le persone che fanno parte della mia vita: soprattutto mio marito Maurizio Costanzo e nostro figlio Gabriele. Nei confronti di Maurizio il mio spirito di protezione lo manifesto in un modo particolare: obbligandolo alla dieta”.

Maria De Filippi: “Ho provato imbarazzo per alcuni protagonisti dei miei show”

Nonostante il periodo estivo, in queste ultime settimane Maria De Filippi ha rilasciato numerose interviste. Ad esempio, lo scorso mese fra le pagine de La Stampa ha fatto una confessione dicendo per chi ha provato imbarazzo per alcuni protagonisti dei suoi programmi.

“Se mi sono mai sentita in imbarazzo per alcuni protagonisti dei miei show? Sì, mi è capitato più di una volta e l’ho sempre dichiarato. Spero di averlo fatto con educazione. Quando è stata l’ultima volta che ho alzato la voce? In televisione a volte capita. Se però divento prevaricante con chi ho invitato mi dispiace molto. Anche perché il ruolo che ho è prevaricante di per sé. Preferisco i confronti alla pari. Mi capita di farlo anche nella vita privata, dopo un minuto però mi passa e sono così cretina da chiedere scusa anche se ho ragione, per il semplice fatto di avere alzato la voce”, ha detto Queen Mary.