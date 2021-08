Sonia Bruganelli e la carriera in tv, la confessione su Paolo Bonolis: “Di sicuro grazie a lui…”

Sonia Bruganelli opinionista del Grande Fratello Vip 6

Come tutti ben sanno Sonia Bruganelli è una donna che non ha peli sulla lingua. La moglie di Paolo Bonolis il prossimo mese sarà in televisione al fianco di Adriana Volpe nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini.

La prima esperienza televisiva, per Lady Bonolis, che sarà a chiamata a sostituire con l’ex conduttrice di Ogni Mattina una coppia collaudata e molto amata dal pubblico, ovvero quella formata da Pupo e Antonella Elia. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato l’imprenditrice romana su sé stessa e la sua dolce metà.

L’imprenditrice ammette che grazie a Paolo Bonolis ha coronato il suo sogno

In una recente intervista concessa al magazine Nuovo, Sonia Bruganelli ha parlato della sua vita, della sua carriera ma anche della prossima esperienza al Grande Fratello Vip 6. E proprio riferendosi a ciò che farà sul piccolo schermo tra qualche settimana, senza giri di parole, l’imprenditrice ha ringraziato il marito, dicendo: “Di certo ho avuto maggiori opportunità professionali. Quando l’ho conosciuto facevo le telepromozioni per pagarmi l’università”.

Il riferimento, naturalmente, è tutto per il mattatore di Avanti un altro, Paolo Bonolis. Ma non è finita qu, infatti la donna ha aggiunto che proprio grazie alla sua dolce metà ha iniziato a lavorare nel dietro le quinte della tv, realizzando il suo più grande sogno, aprendo l’agenzia di casting che tutt’ora dirige, ossia la SDL 2005.

Sonia Bruganelli non farà mai uno show con Paolo Bonolis

Intervistata dal settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, il giornalista ha espressamente chiesto a Sonia Bruganelli se pensa, un giorno, di condurre uno show televisivo al fianco del marito Paolo Bonolis.

La risposta della nuova opinionista del GF Vip è stata netta: “No, questo lo escludo categoricamente”. In poche parole la donna non vuole mischiare il lavoro con la famiglia famiglia. Lady Cologno ha spiegato di provarci, di arrangiarsi, ammettendo: “Non so se sto facendo bene. Devo aspettare che i miei figli crescano”.