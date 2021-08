Oroscopo 17 agosto 2021: giornata impegnativa per Cancro, Sagittario ostacolati

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 17 agosto denotano una giornata piuttosto impegnativa per i Cancro. Gli Acquario devono avere pazienza, mentre i Leone avranno soddisfazioni sul lavoro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I vostri sentimenti fanno su e giù. Cercate di controllare un po’ di più le emozioni in quanto potreste correre il rischio di trarre delle conclusioni affrettate. Sul lavoro dovete essere attenti e non lasciarvi passare la mosca sotto al naso.

Toro. Spesso tendete ad essere troppo polemici e questo potrebbe incidere negativamente sui vostri rapporti interpersonali. Le stelle denotano un periodo alquanto complesso e di transizione, state attenti.

Gemelli. L’Oroscopo del giorno 17 agosto 2021 vi invita a mantenere la calma. In questo momento dovete essere obiettivi e dovete cercare di mettervi in gioco un po’ di più sul lavoro. Non rifiutate una mansione solo perché la vedete troppo lontana da voi.

Cancro. Giornata piuttosto impegnativa per molti di voi. Il quadro astrale denota un momento abbastanza intenso sotto più punti di vista. I rapporti di coppia vanno curati con attenzione, non siate troppo impulsivi.

Leone. Il lavoro procede abbastanza bene, tuttavia, dovete essere cauti. Non prendete scelte azzardate e ponderate accuratamente i pro e i contro di una nuova decisione. In amore siete abbastanza irrazionali in questo periodo.

Vergine. L’amore, finalmente, va verso un graduale miglioramento. La situazione astrologica promette bene anche per i single. Sul lavoro dovete mettere in chiaro certe questioni. Non correte troppo.

Previsioni 17 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Una notizia inaspettata potrebbe turbare il vostro umore. Cercate di non farvi prendere dal panico. Dal punto di vista delle relazioni è opportuno avere gli occhi ben aperti. Non affannatevi per riuscire a fare tutto.

Scorpione. Giornata di alti e bassi in amore. In questo periodo siete stati un po’ distratti e assenti e questo potrebbe aver compromesso il vostro stato d’animo. A partire da questo fine settimana, però, ci saranno dei miglioramenti.

Sagittario. Le vostre intenzioni sono buone, tuttavia, le circostanze potrebbero impedirvi di comportarvi come dovreste. Dal punto di vista delle relazioni siete abbastanza indecisi. Prendetevi un momento per riflettere.

Capricorno. In amore sarete costretti ad ingoiare qualche rospo pur di non sollevare troppe polemiche. Dal punto di vista delle faccende professionali, invece, è meglio rimandare a settembre alcune questioni più spinose.

Acquario. L’Oroscopo del giorno 17 agosto vi invita ad avere pazienza, specie in amore. Se le cose non vanno esattamente nel modo che avevate sperato, non demordete. Nella vita è necessario scendere a qualche compromesso per raggiungere i propri scopi.

Pesci. I nati sotto questo segno saranno avvolti da una ventata di obiettività. Ci sono delle faccende da mettere a punto. Fatelo entro venerdì, in modo da godervi il week-end quando arriverà.