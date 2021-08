“Belen? È invecchiata”, il commento dell’hater fa infuriare la Rodriguez: “Gente frustrata…”

Belen Rodriguez presa per vecchia da un detrattore

Belen Rodriguez recentemente è finita per l’ennesima volta nella morsa dei leoni da tastiera. Uno di essi, infatti, ha commentato in comodo velenoso una foto della soubrette argentina che si è mostrata in versione acqua e sapone, ovvero senza trucco. A A circa un mese dalla nascita della sua secondogenita, la conduttrice di Tu sì que vales si sta concedendo un po’ di sano relax sull’Isola di Albarella.

Ovviamente, la modella ha condiviso la sua gioia coi follower postato una serie di contenuti sui social. Inoltre, su Instagram la 36enne ha postato degli scatti al naturale, senza make up e in forma davvero smagliante. A tal proposito, un detrattore non ha perso tempo a criticarla, scrivendole: “Anche Belen Rodriguez sta invecchiando”.

La dura replica della showgirl argentina

La replica di Belen Rodriguez non si è fatta attendere rispondendo personalmente al leone da tastiera. “Gente frustrata, come se invecchiare fosse una cosa di cui vergognarsi. Invecchiare felici è la cosa più nobile di questo mondo! Il problema è la gente che diventa grande con quella testa! Mamma, quello sì che mi spaventa!”, ha commentato la conduttrice di Tu sì que vales. In molti tra i sostenitori della modella sudamericana hanno preso le sue difese, scagliandosi ferocemente contro l’haters che l’ha offesa pubblicamente.

Belen Rodriguez felice al fianco di Antonino Spinalbese

Recentemente Belen Rodriguez in una recente intervista ha fatto sapere che i suoi ex fidanzati le avrebbero fatto gli auguri per la nascita della figlioletta Luna Marì. “Sì, in privato. Sono stati tutti molto carini”, ha asserito la conduttrice argentina immediatamente dopo il parto.

La relazione sentimentale tra la 36enne e Antonino Spinalbese era iniziata a pochi giorni della rottura tra lei e il suo ex marito, Stefano De Martino. Oggi la soubrette è felicissima al fianco del ragazzo, che ha confessato di chiederle ogni giorno di sposarlo. “Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni e per questo che ogni giorno chiedo a Belén se vuole sposarmi…Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi per sempre”, ha dichiarato il fotografo.