Grande Fratello Vip, grandissimo colpo di Signorini: entra lei!

Tra i concorrenti del GFVip spunta un nome clamoroso

Il Grande Fratello Vip si avvicina alla sua sesta edizione. Stando alle prime news, il debutto sempre su Canale 5 è previsto per il mese prossimo. Alla conduzione come sempre troveremo Alfonso Signorini, in compagnia di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Da settimane si parla continuamente del cast e dei concorrenti che a breve si presteranno ad entrare in casa.

Ma nelle ultime ore sembra essere confermata una notizia incredibile: il presentatore è pronto per un colpaccio, e ha ingaggiato una donna davvero molto amata dal pubblico. Vediamo insieme di chi si tratta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Il colpaccio di Alfonso Signorini

la nuova edizione dovrebbe partire il 13 di settembre, ma sul cast completo c’è ancora molto mistero. Nelle ultime ore, però, un’indiscrezione sta circolando in rete. Si tratta nel dettaglio della prima concorrente che potrebbe partecipare al reality in modo ufficiale.

E’ una cantante e se davvero la news fosse confermata si tratterebbe di un colpaccio davvero clamoroso. Stiamo parlando della mitica Katia Riccarelli. Si vocifera, inoltre, che il suo compenso sia di tutto riguardo e sicuramente si mostrerà con tutti i suoi volti.

Il possibile cast del Grande Fratello Vip

Come già detto in precedenza per adesso non c’è nessuna conferma ma sembra che manca solo la firma per il contratto. Al Grande Fratello Vip, si sa, il cast fa sempre discutere ma quest’anno Signorini si è detto molto convinto e deciso a scegliere grandi nomi.

Nelle scorse settimane si è parlato anche di un ritorno di Pamela Prati, ma pare che il rumors sia stato già smentito. Ovviamente, anche in questo caso non sono mancati i pettegolezzi, in quanto in molti non si sono detti felici.

Per ora, gli unici vip confermati sono: Soleil Sorge, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, l’ex tronista Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Carmen Russo, Davide Silvestri, Manila Nazzaro, Moreno Donadoni, Jo Squillo e l’ex flirt di Belen Rodriguez Gianmaria Antinolfi. Staremo a vedere.