Fedez sciocca tutti: tradisce Chiara e bacia lui mostrandolo su Instagram

In queste ore, un video postato da Achille Lauro sta facendo il giro del web e soprattutto sta incuriosendo i fan di Chiara e Fedez. Nel dettaglio si vede l’artista baciare il collega tra lo stupore e le risate dei presenti accanto.

A quanto pare, Federico e Achille sono molto amici e hanno trascorso il Ferragosto insieme. Una festa con pochi intimi ma sicuramente con tanto divertimento e tanta musica. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Fedez tradisce sua miglie: la foto è virale

Achille Lauro è sbarcato nei giorni scorsi in Costa Smeralda. Ospite di Chiara Ferragni e di Fedez, il giovane aveva condiviso un bellissimo scatto in compagnia dei loro amici. Di sicuro, i tre insieme si stanno divertendo e a confermarlo anche il video che sta circolando in rete in queste ore.

Infatti, nella clip in questione si ha conferma di quanto Federico e Achille, oltre alla collaborazione artistica, siano amici nel privato. Il trio non perde l’occasione di abbracciarsi e di mostrare dei bellissimi sorrisi guardando l’obiettivo. Ma cosa è successo di così scandaloso? Perché si parla di tradimento?

Il bacio con Achille Lauro è virale

Come mostra un video, Fedez ha lasciato tutti senza parole baciando sulle labbra Achille Lauro. Il cantante rap dopo aver bevuto dello Champagne ha preso il collega con “forza” e gli ha dato un bacio a stampo.

Nessun problema e tanto meno nessuna vergogna: i due si divertono proprio come due ragazzini. Come si può sentire, oltre alla musica si sente anche la voce di Chiara che scoppia a ridere…

Vacanze extra lusso per i Ferragnez

Chiara e Fedez sono arrivati nelle scorse settimane all’aeroporto di Olbia in Costa Smeralda: partiti da Milano con un aereo privato, come testimoniato dalle loro stories su Instagram dove tra tutti e due, possono contare su oltre 20 milioni di followers che li seguono.

Insieme ai loro figli, Vittoria e Leone i due alloggiano in un resort da sogno a Porto Cervo. La villa è lussuosissima con oltre 650 metri quadri su un lotto di circa 4000. Ovviamente non manca la piscina e tutti i confort, tanto che nel cortile c’è anche un campo da basket. L’interno della residenza è incredibile, dentro c’è anche un teatro, una sala fitness e sette camere da letto.