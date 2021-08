Doppio ruolo per Giulia Stabile: “Mi vedrete ad Amici e Tu Sì Que Vales”, il web l’accusa di essere raccomandata

Giulia Stabile entra nella squadra della Fascino

Dopo la lunga esperienza nella 20esima edizione di Amici la vita della giovanissima Giulia Stabile è cambiata del tutto. Infatti, all’interno della scuola televisiva di Canale 5 la ballerina ha trovato anche l’amore, Sangiovanni.

Inoltre, grazie alla sua determinazione e bravura è riuscita a vincere il talent show e per il prossimo autunno sarà impegnata su vari fronti. A soli 19 anni, infatti, la ragazza sarà inviata per Tu Sì Que Vales per Witty Tv. Mentre tornerà ad Amici come danzatrice professionista, per aiutare i nuovi allievi con coreografie e prove.

La ballerina inviata per Tu Sì Que Vales

A quanto pare, Giulia Stabile ha provvisoriamente preso il posto di Belen Rodriguez nelle prime registrazioni di Tu Sì Que Vales, quando ,la soubrette sudamericana era impegnata con la nascita della sua secondogenita Luna Marì. Dopo una brevissima esperienza come conduttrice al fianco di Castrogiovanni e Sakara, la ballerina ha rilasciato un’intervista al magazine DiPiù, dicendo che il suo ruolo nel programma sarà diverso e si farà le ossa come inviata.

“Sarò dietro le quinte con la mia troupe e mi divertirò anche a mettere in piedi qualche performance, ispirandomi a quelle che ho appena visto sul palco. In questo ruolo cercherò di mostrare la mia ironia, la mia voglia di divertirmi e di far divertire il pubblico”, ha fatto sapere la fidanzata di Sangiovanni.

Giulia Stabile torna ad Amici e viene criticata dal web

A distanza di qualche mese dal trionfo di Amici 20, Giulia Stabile tornerà nella scuola televisiva di canale 5 ma come professionista, per aiutare i nuovi allievi. Intervistata dal periodico DiPiù, la giovane ha detto: “Eseguirò le coreografie che poi i ballerini dovranno imparare. Starò vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a disposizione”.

Intanto, anche dal punto di vista sentimentale le cose vanno a gonfie vele. Infatti, la storia d’amore con il cantante Sangiovanni va benissimo e l’hanno accolta come una figlia dalla famiglia di lui. Purtroppo, però, i due la stanno vivendo a distanza dividendosi tra la Capitale e Milano. Infine, sul web molti utenti si sono scagliati contro la Stabile accusandola di essere raccomandata per avere tutte queste opportunità lavorative.