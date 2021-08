Il pranzo è servito, la Rai sospende delle puntate: quando torna Flavio Insinna?

Stop per Il pranzo è servito

Giungono delle importanti novità riguardanti il game show Il pranzo è servito che da qualche settimana dopo anni d’assenza è tornato sul piccolo schermo. Stando alle notizie che circolano in rete, il programma tv ha stoppato la sua messa in onda. Per quale motivo?

C’è da sottolineare che il gioco televisivo guidato da Flavio Insinna e la partecipazione di Ginevra Pisani ha avuto un netto calo d’ascolti dopo una partenza sprint. Tuttavia, nonostante il calo dei dati Auditel la Rai non ha cancellato il format per tale ragione. Andiamo e vedere nel dettagli il motivo della sospensione e quando tornerà in onda il game sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Il motivo della sospensione momentanea

Il pubblico italiano ha ancora in mente Il pranzo è servito col compianto Corrado oppure con Claudio Lippi che aveva preso la sua eredità. Tuttavia, da quando il programma è tornato sul piccolo schermo molti telespettatori nostalgici hanno riscoperto le emozioni di un tempo. A condurre il gioco è Flavio Insinna che, dopo l’esperienza a L’Eredità ha accettato questa nuova sfida ardua.

Questa calda estate 2021 sta per giungere a conclusione e dunque a breve anche questo format non andrà più in onda nella prima parte pomeriggio, infatti a settembre tornerà serena Bortone con Oggi è un altro giorno. Tuttavia, lunedì 16 e martedì 17 Il pranzo è servito non figurava nel palinsesto della rete ammiraglia. Per caso è stato chiuso prima del tempo? A dire il vero la situazione è ben differente perché da martedì Insinna tornerà regolarmente in onda. E’ stata una pausa per il periodo si Ferragosto.

Quando termina Il pranzo è servito?

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, il game show Il pranzo è servito farà compagnia al pubblico della prima rete Rai fino a venerdì 10 settembre 2021. Di conseguenza, Flavio Insinna e la valletta Ginevra Pisani dovranno rinunciare alla fascia oraria del primo pomeriggio a Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone.

Nel frattempo, giungono delle informazioni sulla nuova stagione de L’Eredità che tornerà in onda su Rai Uno il prossimo mese sempre capitanata dall’attore romano e dalle professoresse che avranno un ruolo differente.