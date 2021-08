Milly Carlucci, la sorella Gabriella sgancia una bomba: “Mi vuol fare stare zitta”

Gabriella Carlucci fa un’intervista dopo anni

Recentemente Gabriella Carlucci ha rilasciato una lunga intervista a Libero Quotidiano. In quella circostanza l’ex conduttrice di Buona Domenica e Melaverde ha parlato della sua vita familiare, condivisa insieme alle sorelle Anna e Milly. Le tre hanno avuto numerose esperienze in televisione e nel mondo dello spettacolo in generale.

La prima, però, dopo qualche tempo ha deciso di abbandonare questo ambiente, mentre Gabriella ha deciso di dedicarsi alla politica. Solo Milly è rimasta nella tv di Stato, dove conduce Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato. La professionista abruzzese è stata sempre molto restia nel parlare di sé e della sua famiglia.

L’ex conduttrice parla dell’infanzia delle sorelle Carlucci

A parlare dell’infanzia delle tre sorelle Carlucci è Gabriella. Dopo l’esperienza a Mediaset conducendo dei programmi di successo, la donna è stata primo cittadino di Margherita di Savoia, comune in provincia di Barletta. In più è stata deputato dal 2001 al 2013.

A quanto pare ora non fa più parte del mondo della politica, ma in un’intervista a Libero Quotidiano ha rivelato quanto sia stato difficile per i suoi colleghi affrontare questo periodo di pandemia. “Non si può giudicare comodamente seduti sul divano di casa. Anche se certe cose danno fastidio, bisogna viverli questi momenti. Io l’ho fatto, ho cercato di migliorare le cose, di aiutare andando incontro a tutte le richieste. Spero di esserne stata capace”, ha detto la sorella di Milly e Anna.

Gabriella Carlucci vuole scrivere un libro ma le sorelle sono in disaccordo

Tuttavia, c’è qualcosa che mette in disaccordo le tre sorelle Carlucci. Infatti, l’ex deputata Gabriella a Libero Quotidiano ha fatto sapere di essere molto dispiaciuta per un impedimento dettato da Milly e Anna. In che senso?

“Mi piacerebbe scrivere una storia sulla mia famiglia, ma so già che le mie sorelle non saranno mai d’accordo. Eppure è una storia così bella! Mio padre era un generale dell’Esercito, mia madre una donna splendida. Ci hanno insegnato l’amore, l’aiutarsi in ogni circostanza, essere sorelle per sempre. Li ringrazio per ciò che mi hanno regalato e per l’esempio che hanno dato a me, Milly e Anna. Non li dimenticherò mai!”, ha detto l’ex conduttrice.