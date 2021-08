Riavvicinamento tra Davide Basolo e Giovanna Abate, ex Uomini e Donne? Beccati nello stesso locale (FOTO)

In questi giorni, sul web sono trapelate delle segnalazione che riguardano Davide Basolo e Giovanna Abate. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne l’anno scorso durante il primo lockdown.

La loro conoscenza, però, non è decollata in quanto l’ex tronista del programma di Maria De Filippi optò per il suo rivale Sammy Hassan. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo potrebbe esserci un riavvicinamento in atto.

Segnalazione su Giovanna Abate e Davide Basolo

Giovanna Abate si trova in vacanza in Sardegna con alcune amiche, tra cui anche Cecilia Zagarrigo, nello stesso posto, però, c’è anche Davide Basolo. Il pubblico da casa, forse, si ricorderà di lui in quanto Alchimista. Durante la sua partecipazione nel programma pomeridiano, infatti, riuscì a conquistare tutti con i suoi modi garbati e il suo essere davvero gentiluomo. Ad ogni modo l’unica a non rimanere estasiata da lui fu la tronista, la quale optò per un altro ragazzo.

La relazione con Sammy, però, durò pochissimo, in quanto i due si lasciarono dopo solo qualche settimana. Da quel momento in poi, l’Abate ha chiuso tutti i ponti con le persone legate a Uomini e Donne. Dopo più di un anno, però, sul web stanno trapelando delle indiscrezioni alquanto interessanti che riguardano il rapporto tra la ragazza e il suo ex corteggiatore non scelto. (Continua dopo la foto)

I due molto reticenti

Alcuni utenti del web, infatti, hanno diffuso delle segnalazioni secondo cui Davide Basolo e Giovanna Abate potrebbero essersi riavvicinati. I due sono stati avvistati all’interno dello stesso locale in Sardegna. Entrambi, infatti, stanno trascorrendo le loro vacanze in tale isola e, addirittura, nello stesso posto. I ragazzi, però, sono con due comitive di amici diverse, tuttavia, si sono incontrati nello stesso posto.

Al momento, però, nessuno dei due ha chiarito se tra loro sia riaffiorato qualcosa oppure no. Per il momento, infatti, entrambi si stanno limitando a pubblicare foto e video in cui appaiono in compagnia dei loro amici, intenti a fare baldoria, bere e divertirsi. Specie su Giovanna sono stati tanti i rumors trapelati di recente in merito alla sua vita sentimentale. Nessuno di essi, però, si è rivelato veritiero, anche stavolta sarà un falso allarme? Non ci resta che attendere per scoprire come andrà a finire.