Tina Cipollari furiosa con Ambra Lombardo: “Ha gettato ombra sul mio futuro con Vincenzo”

Un po’ di tempo fa Ambra Lombardo si era resa protagonista di frasi piuttosto forti sul suo ex Kikò Nalli e su Tina Cipollari. Quest’ultima, però, non era mai intervenuta pubblicamente per spiegare la sua versione dei fatti.

A distanza di un po’ di settimane, però, ci ha pensato un amico della vamp a fare delle confessioni in merito alla vicenda. Nello specifico, pare che la dama non abbia accolto proprio con entusiasmo le parole dell’ex del padre dei suoi figli. Vediamo cosa è emerso.

Le pesanti insinuazioni di Ambra Lombardo

In queste ore, il settimanale Nuovo Tv ha raccolto la testimonianza di una persona vicina a Tina Cipollari, da cui si evince chiaramente che la donna si sia scagliata contro Ambra Lombardo. Tutto è nato nel momento in cui l’ex gieffina dichiarò che la storia con Kikò Nalli fosse giunta al termine anche perché tra lui e la sua ex Tina ci fosse ancora un sentimento. Tali dichiarazioni sono state immediatamente smentite dall’hair-stylist. Quest’ultimo, infatti, anche se di solito preferisce restare lontano dal mondo dei social e dei pettegolezzi, ha preso la parola per fare chiarezza.

L’uomo, infatti, disse di non voler essere affatto coinvolto in questo genere di gossip in quanto ci fossero di mezzo delle famiglie e dei bambini. Kikò disse di essere legato alla sua ex moglie, ma semplicemente in virtù di un profondo affetto e nulla di più. Se la versione del parrucchiere è sempre stata alquanto esplicita, lo stesso non può dirsi per l’opinionista di Uomini e Donne.

La replica di Tina Cipollari

Una persona vicina a Tina Cipollari, però, è intervenuta per spiegare il punto di vista della donna a seguito delle affermazioni di Ambra Lombardo. Stando a quanto emerso, pare che l’opinionista del talk show di Maria De Filippi non abbia gradito le insinuazioni. La donna, infatti, avrebbe accusato Ambra di aver messo a repentaglio il suo futuro con Vincenzo Ferrara. Le sue affermazioni avrebbero compromesso la loro relazione.

Ricordiamo che i due sarebbero dovuti convolare a nozze lo scorso anno. Qualcosa, però, andò storto e la Cipollari arrivò addirittura ad annunciare di aver chiuso con l’uomo. A distanza di un po’ di tempo, però, i due si sono riavvicinati e la dama si è trasferita nella città di lui per cominciare una convivenza a tutti gli effetti. Ad ogni modo, la loro scelta è quella di lasciare lontano dai riflettori la loro vita sentimentale.