Guendalina Tavassi parla del suo nuovo amore: ecco perché non ne può parlare (FOTO)

In questi giorni, sul web non si sta facendo altro che parlare del nuovo amore di Guendalina Tavassi. L’influencer ha da poco annunciato la fine del suo matrimonio con Umberto e, a quanto pare, sembrerebbe essersi già rifatta una vita con un’altra persona.

Fino ad ora, però, sul web sono trapelate soltanto delle segnalazioni. La diretta interessata, infatti, non era mai intervenuta per spiegare come stesse realmente le cose. Questo, almeno fino a ieri. Vediamo, quindi, che cosa ha rivelato.

Il nuovo amore di Guendalina Tavassi

A seguito di numerosi video e foto trapelati sul web volti ad immortalare Guendalina Tavassi con il suo nuovo amore, l’influencer ha deciso di intervenire. Attraverso un messaggio su Instagram Stories, infatti, la dama ha spiegato come stessero realmente le cose. Guendalina ha esordito dicendo di ringraziare tutti i suoi fan che le hanno scritto in privato per mostrarle le segnalazioni trapelate sul web. Ad ogni modo, la donna ha detto di non ritenere opportuno fornire nessuna spiegazione.

Il suo matrimonio è giunto al termine, quindi, se lei vuole rifarsi una vita non deve dare conto a nessuno. Tuttavia, se fino a questo momento ha tenuto nascosto l’uomo con il quale sta trascorrendo le sue vacanze è per un motivo ben preciso. Ricordiamo, infatti, che la donna ha tre figli piccoli. A quanto pare, dunque, la sua reticenza è dovuta proprio allo scopo di tutelare la sua famiglia.

L’influencer spiega perché non ne può parlare

Con queste parole, quindi, Guendalina Tavassi ci ha tenuto a precisare che il suo nuovo amore non sia ancora ufficiale. Prima di rendere pubblica la nuova relazione, La dama preferisce capire se, effettivamente, la storia abbia un seguito importante oppure no. Dopo fare annuncio, molti fan le hanno scritto in privato dicendo di comprendere perfettamente la sua decisione. Nel mondo del gossip, purtroppo, non sempre si ha rispetto per la vita privata delle persone.

Nel corso del suo sfogo, infatti, Guendalina è apparsa parecchio stufa delle polemiche. Ad ogni modo, la sua tempra è davvero fortissima, pertanto, riuscirà a superare anche quest’altro intoppo. Nel frattempo, non ci resta che attendere per capire se la storia con il nuovo fidanzato possa diventare qualcosa di serio ed ufficiale oppure no. Intanto, pare che anche il suo ex marito stia andando avanti egregiamente senza di lei.