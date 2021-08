Oroscopo 18 agosto 2021: controversie per Gemelli, Bilancia sul punto di una crisi

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 18 agosto 2021 esortano i nati sotto il segno dei Gemelli a stare con i propri cari. I Bilancia sono un po’ stressati, mentre gli Ariete potrebbero avere qualche disguido.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Attenzione perché in campo professionale potrebbe nascere qualche piccolo disguido. Cercate di evitare le discussioni con i vostri superiori perché potreste pentirvi. In amore, invece, è opportuno tenere gli occhi ben aperti, forse non tutti sono sinceri.

Toro. Questo è il momento dei cambi di programma e di direzione. Oggi potreste trovarvi a dover affrontare un cambiamento importante. Ad ogni modo, non fatevi prendere dal panico e seguite un po’ di più il vostro cuore.

Gemelli. L’Oroscopo del giorno 18 agosto vi invita a trascorrere più tempo con le persone care. Le previsioni astrali sono positive per quanto riguarda i legami di coppia. I rapporti d’amicizia, invece, potrebbero subire una battuta d’arresto.

Cancro. Non è possibile avere la botte piena e la moglie ubriaca, per tale ragione, sarà opportuno fare delle scelte. Non lasciatevi prendere dal panico e dalla confusione se vi trovate dinanzi delle decisioni importanti da prendere.

Leone. Buon momento per i single. In questo momento sono favoriti i nuovi incontri e i nuovi amori. Dal punto di vista delle relazioni lavorative, invece, è importante concentrarsi sui propri progetti e non trascurare nessun aspetto.

Vergine. In campo professionale potrebbe sorgere qualche piccolo disguido. Non demordete e cercate di vivere un po’ di più alla giornata. I rapporti interpersonali sono burrascosi. Forse non siete ricambiati come credete.

Previsioni astrali 18 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siate meno pesanti e più leggeri. Le persone hanno bisogno di circondarsi di ottimismo e positività. Ciascuno di noi ha dei problemi, la cosa importante è riuscire ad affrontarli senza lasciarsi affondare dal dolore.

Scorpione. L’Oroscopo del giorno 18 agosto denota un momento importante sul lavoro. Se ci sono delle faccende in sospeso, oggi potrebbero essere risolte. In amore, invece, siate più presenti e concentratevi di più sulle persone care.

Sagittario. Se state pensando di aggiornare la cerchia di amici, questo è il momento giusto. Pensate un po’ di più ai vostri interessi e a quelli delle persone strettamente connesse a voi. Dal punto di vista professionale siete favoriti.

Capricorno. Cercate di non cadere nelle provocazioni. Affidatevi ai vostri senti e seguite la direzione che vi indicheranno. Dal punto di vista delle relazioni, invece, è importante mettere da parte l’orgoglio.

Acquario. Concentratevi un po’ di più sulle cose importanti. Talvolta tendete a dare peso a faccende futili e finite anche per innervosirvi più del dovuto. Dal punto di vista del lavoro, invece, non stressatevi troppo, non tutto è sotto il vostro controllo.

Pesci. L’amore è favorito in questi giorni. Secondo l’oroscopo questo è il momento giusto per darsi da fare e per cimentarsi in una nuova avventura. Dal punto di vista del lavoro, invece, non datevi per vinti dinanzi il primo ostacolo.