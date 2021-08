Amici 21, Lorella Cuccarini non sopporta Raimondo Todaro? “Tira brutta aria…”

Rivoluzione alla 21esima edizione di Amici

C’è grande attesa per l’avvio della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi che, quest’anno, rispetto al passato inizierà a metà settembre. Le prime anticipazioni dicono che ci sarà una serie di cambiamenti all’interno del talent show di canale 5, a partire dai professori.

Infatti, dopo l’addio di Arisa, la conduttrice pavese ha ingaggiato Raimondo Todaro che a sua volta ha salutato Ballando con le Stelle dopo 15 anni. Quindi Lorella Cuccarini dal ballo passerà al canto e il danzatore siciliano prenderà il posto di quest’ultima. Tuttavia, pare che la soubrette romana non abbia digerito per nulla questa sostituzione.

Lorella contraria all’arrivo di Raimondo Todaro? Il rumor

Dal mese prossimo Arisa sarà sostituita da Lorella Cuccarini. A rendere nota la notizia ci ha pensato la stessa soubrette romana sul suo account Instagram. Infatti, quest’anno all’interno del talent show di Maria De Filippi la donna non insegnerà più danza bensì canto. A prendere il posto dell’ex padrona di casa de La vita in diretta ci sarà Raimondo Todaro, uno dei nuovi arrivati nel programma di Canale 5.

Tuttavia, stando a quanto riportato nell’ultimo numero del magazine diretto da Riccardo Signoretti, pare che tirerebbe una “brutta aria” tra la Cuccarini e l’ex volto di Ballando con le Stelle. La ragione? Pare che sebbene la professionista capitolina abbia accettato questo cambiamento di ruolo, che le è stato chiesto da Queen Mary, non avrebbe gradito al 100% questa scelta.

La rabbia dei fan di Lorella Cuccarini

Infatti, dopo essere stata protagonista l’anno scorso con una serie di scontri con la rivale Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini avrebbe preferito tornare ad insegnare ballo, piuttosto che lasciare il suo posto al nuovo arrivato Raimondo Todaro.

Anche i numerosi telespettatori di Amici di Maria De filippi non hanno per nulla gradito la scelta di cambiare di ruolo alcuni professori. “Lorella è una ballerina, perché farle insegnare canto?”, hanno tuonato i sostenitori dell’ex conduttrice de La vita in diretta sui vari social network mentre altri scrivono che purtroppo non ci sarà più le liti trash tra Lorella e la Celentano.