Stefania Orlando, l’amaro sfogo: “Libere ma solo di poter offendere” (FOTO)

Stefania Orlando ha un duro sfogo su Instagram

Nelle ultime ore Stefania Orlando ha attirato l’attenzione dei follower grazia ad uno strano post condiviso su Instagram. L’ex gieffina ha avuto uno sfogo che sta facendo discutere non poco. Ma con chi ce l’avrà mai la moglie di Simone Ginalorenzi? Qualcuno le ha fatto un grave torto? Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo alla nuova concorrente di Tale e Quale Show 2021.

Il duro sfogo social dell’ex gieffina

Attraverso sul suo profilo Instagram, Stefania Orlando ha condiviso uno scatto che la mostra seduta su un prato, sorridente, ma con uno sfogo bello lungo come didascalia. “Buongiorno con il sorriso il sorriso di una donna che può permettersi di essere chi vuole, come vuole e quando vuole. Ciò che per molte di noi può essere considerato un fatto scontato non lo è per tutte, ancora no! È vero, ci sono voluti impegno, costanza, determinazione e gli insegnamenti di mia mamma (che mi ha insegnato ad essere indipendente e libera ), ma soprattutto ho avuto la fortuna di essere nata da questa parte del mondo”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 sul noto social network. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

La precisazione di Stefania Orlando

In tanti si sono domandati cosa significasse tutto ciò, talvolta in maniera offensiva nei confronti di Stefania Orlando, tanto è vero che a precisare il suo significato è stata lei stessa, aggiungendo anche gli hashtag #donnelibere #kabul #kabulafghanistan.

“Ho dovuto aggiungere gli hashtag perché qualcuna non aveva capito questo mio post, che non voleva essere una sfacciata dimostrazione di libertà fine a se stessa, ma voleva sottolineare la fortuna che abbiamo rispetto ad altre donne nel mondo, vedi ora ciò che sta succedendo in Afganistan a Kabul. Ma qui ci sono ancora donne che si sentono libere ma solo di poter offendere tanto per sentirsi migliori, e non si rendono conto di quanto siano schiave di loro stesse”, ha continuato l’ex gieffina.