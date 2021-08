Raz Degan nega di aver chiesto 500 mila euro per partecipare al GF Vip: “Nemmeno per un milione…” (FOTO)

In questi giorni si sta molto parlando di Raz Degan e della sua ipotetica partecipazione al GF Vip. Sul sito di Davide Maggio è trapelata un’indiscrezione bomba secondo cui l’ex della Barale avrebbe chiesto 500 mila euro per partecipare al reality show di Canale 5.

La produzione, però, pare non abbia accettato questa proposta spropositata, al punto da rinunciare alla sua presenza nel cast. Dopo tali accuse, però, il modello ha deciso di intervenire sulla vicenda e di spiegare la sua posizione.

I pettegolezzi su Raz Degan e il GF Vip

Raz Degan sembrava un candidato ideale per il GF Vip 6. Ad ogni modo, la sua partecipazione è assolutamente da dimenticare. Inizialmente si era creduto che a far saltare le trattative ci potrebbe essere stata un’assurda richiesta da parte del modello. Quest’ultimo, infatti, sembrava aver chiesto un compenso esagerato per garantire la sua partecipazione nel programma di Canale 5, stiamo parlando di 500 mila euro.

Lui, invece, aveva dichiarato sui social di non aver accettato la proposta in quanto non fosse suo interesse trovarsi all’interno di un programma spazzatura. Le sue parole hanno sollevato un grosso polverone, pertanto, sul web è scoppiata una polemica. A seguito di vari pettegolezzi e gossip, poi, è finalmente arrivata la risposta definitiva da parte del diretto interessato. Attraverso un altro post su Instagram, infatti, Raz ha raccontato la sua verità.

La replica del modello

In particolare, il protagonista ha esordito dicendo che le fake news continuassero a trapelare. Stavolta, però, i pettegolezzi si sono evoluti fino a prendere il nome “DELTA-MAGGIO”, in riferimento proprio all’autore di questi gossip. Raz Degan, dunque, ha manifestato ancora una volta la sua posizione in merito alla partecipazione al GF Vip 6. Il modello ha smentito di aver chiesto 500 mila euro per parteciparvi, in quanto per lui la dignità non ha nessun tipo di prezzo.

In seguito, poi, ha rivelato che non avrebbe accettato di prendere parte al programma neppure se gli avessero offerto un milione di euro. Insomma, parole davvero dure quelle del protagonista che, almeno per ora, non hanno ricevuto replica dai vertici del programma. Al di sotto di tale post, poi, in molti sono stati i fan ad accorrere per schierarsi dalla sua parte ed esortarlo a non dare peso ai pettegolezzi e a non smettere mai di essere l’uomo che è.