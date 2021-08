Loredana Lecciso si sbottona su Al Bano: “Ogni sera mi sfinisce”

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso uniti più che mai

Qualche settimana fa Al Bano e Loredana Lecciso hanno rilasciato un’intervista di coppia al magazine Oggi. In quell’occasione i due hanno aperto le porte della tenuta di Cellino San Marco per fare delle confessioni inedite sul loro rapporto. Il 73enne salentino è l’ex soubrette proprio in questi giorni hanno festeggiato i loro 21 anni insieme nonostante non ci sia mai stato nessun matrimonio.

E mai ci sarà, stando alle loro recenti dichiarazioni. Infatti, entrambi hanno già dato e i due si sentono sposati mentalmente. Con queste nuove dichiarazioni hanno smentito seccamente notizie che parlavano di una loro presunta crisi.

La confessione inaspettata di Loredana Lecciso

In un’intervista concessa ad un noto settimanale non troppo tempo fa, la salentina Loredana Lecciso ancora una volta ha parlato del suo rapporto col compagno Al Bano Carrisi. In quella circostanza il giornalista ha domandato all’ex soubrette quale sia il segreto per vivere così tanto tempo insieme con il 78enne. A quel punto la madre di Jasmine e Bido ha risposto così: “Al Bano mi sfinisce ogni sera“. Ma in che senso?

Ovviamente nelle parole dell’imprenditrice pugliese non c’è nulla di malizioso, perché la 49enne sembra si riferisse al fatto che il cantautore pugliese ama fare ogni sera delle lunghe camminate all’interno della Tenuta a Cellino San Maro. Delle passeggiate assieme alla sua compagna. A quanto pare, il Maestro Carrisi avrebbe preso questa abitudine durante il periodo di quarantena dovuto alla pandemia.

Jasmine Carrisi positiva al virus

Nel frattempo, in famiglia devono fare i conti con la positività al virus da parte di Jasmine Carrisi. Infatti, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso qualche giorno fa attraverso delle Stories su Instagram ha informato i follower di stare poco bene per via del Coronavirus.

Successivamente anche il Maestro salentino ha affrontato l’argomento dicendo, con tono ironico, che sono stati costretti a segregata a casa. Nel frattempo è stata data l’ufficialità della loro esclusione dalla seconda stagione di The Voice Senior, il talent show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici.