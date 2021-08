Luca Onestini sbotta dopo tutte le accuse ricevute: “Parassiti del web”, la verità su come lo ha lasciato Ivana (VIDEO)

Dopo innumerevoli pettegolezzi che hanno visto Luca Onestini al centro di accuse davvero pesanti, il ragazzo ha deciso di fare un po’ di chiarezza. Da quando è stata annunciata la sua rottura con Ivana Mrazova, molti utenti hanno cominciato a divulgare delle segnalazioni.

In particolare, alcune persone hanno insinuato che stesse frequentando altre donne e che la separazione da Ivana fosse stata studiata a tavolino. Stanco di tutti questi pettegolezzi, il giovane ha replicato.

Lo sfogo di Luca Onestini

Luca Onestini ha dato luogo ad uno sfogo molto acceso sui social in cui ha risposto a tutte le accuse ricevute di recente. Il protagonista ha cominciato definendo parassiti del web tutti quegli influencer che si sono permessi di parlare di lui e di accostarlo a dei flirt. I nomi non sono stati fatti, ma i riferimenti sono andati immediatamente ad Amedeo Venza e Deianira Marzano. Ad ogni modo, Luca ha smentito tutte le voci circolate in questi giorni ed ha aggiunto anche dei dettagli in merito alla separazione da Ivana.

Il giovane, infatti, ha detto di essere stanco di essere definito come un uomo che passa di fiore in fiore quando, in realtà, sta soffrendo molto in quanto è stato lui ad essere lasciato. Onestini, infatti, ha svelato che è stata la modella a lasciarlo, attraverso un messaggio su Whatsapp peraltro. Proprio per tale ragione, non crede di meritare di essere mancato così tanto di rispetto.

La smentita di tutte le accuse

In seguito, poi, Luca Onestini ha smentito tutte le accuse relative a flirt nati in questo periodo. Il primo fa riferimento alla sigla R. T. che ha spinto molte persone a credere che fossero le iniziali di una nuova fiamma. In realtà, esse stanno ad indicare Raffaello Tonon. In seguito, poi, ha detto che se si trova in un locale allo stesso tavolo di un’altra donna, questo non vuol dire necessariamente che ci sia un flirt in atto.

Stessa cosa, se si scambia dei like su Instagram con una ragazza, questo non implica necessariamente che i due stiano insieme. Pertanto, Luca ha esortato tutte le persone che lo seguono a smetterla di credere a tutti questi finti pettegolezzi e a cominciare ad indagare un po’ più a fondo prima di dare per scontate delle bugie.