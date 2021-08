Bomba sul Grande Fratello Vip 6: oltre alla Volpe e la Bruganelli ci saranno altre due “strane” opinioniste

Mercoledì 18 agosto sarà in edicola il nuovo numero del magazine Chi e, in queste ore, sono trapelate delle anticipazioni esclusive in merito alle opinioniste del Grande Fratello Vip 6. Stando a quanto emerso dal giornalista Andrea Palazzo, a ricoprire questo incarico non saranno solamente Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Per la prima volta, infatti, quest’anno ci saranno anche altri due volti d’eccezione, che renderanno l’ambiente completamente differente rispetto a ciò a cui il pubblico è sempre stato preparato. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6

Il mondo della televisione, quello dei social e quello del pubblico da casa andranno a fondersi completamente nella prossima edizione del reality show di Canale 5. Stando a quanto emerso dall’ultimo numero di Chi, in edicola a partire dal 18 agosto, sono trapelate delle informazioni molto interessanti. Nello specifico, infatti, Adriana e Sonia saranno accompagnate da altre due donne che ricopriranno il ruolo di opinioniste del Grande Fratello Vip 6.

Le persone in questione, però, non sono personaggi famosi come si potrebbe essere spinti a credere. Le protagoniste di questa nuova avventura, infatti, saranno due esperte di reality show. Due donne comuni, che amano seguire questo genere di programmi e riescono a lasciarsi travolgere completamente dalle vicende che colpiscono i vari protagonisti del programma. Queste due nuove figure, dunque, daranno il loro punto di vista in netto contrasto con quello delle due opinioniste famose del Grande Fratello Vip.

Il loro ruolo e le novità

Loro, dunque, saranno in grado di portare in studio il parere del pubblico da casa, dando giudizi forse più obiettivi e imparziali su tutto quello che accadrà. Si tratta, sicuramente, di un cambiamento drastico rispetto a ciò a cui eravamo sempre stati abituati. Tuttavia, non c’è affatto da stupirsi, in quanto Alfonso Signorini aveva preannunciato che quella di quest’anno sarebbe stata un’edizione ancora più imprevedibile e avvincente della precedente.

Anche stavolta, inoltre, potrebbe capitare di assistere ad un prolungamento delle puntate di settimane, o addirittura di mesi, così come accaduto durante l’edizione numero 5. In merito ai concorrenti, invece, l’ultima indiscrezione trapelata riguarda Sandra Milo. La protagonista ha dichiarato che sarebbe assolutamente favorevole e predisposta a entrare nella casa più spiata d’Italia. L’età non rappresenta assolutamente un limite per lei, ma la produzione la penserà allo stesso modo? Non ci resta che attendere lunedì 13 settembre per scoprirlo.