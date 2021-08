GF Vip, Alfonso Signorini ufficializza la prima concorrente: “Ha accettato perché è curiosa”

Katia Ricciarelli è la prima concorrente ufficiale del GF Vip 6

Le indiscrezioni che nelle ultime settimane erano circolate in rete alla fine erano fondate: Ebbene sì, Katia Ricciarelli sarà la prima concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A rendere ufficiale la notizia ci ha pensato lo stesso Alfonso Signorini sul suo magazine Chi. La cantante lirica ha posato per la nota rivista ed ha parlato del suo ingresso nella casa di Cinecittà.

Le prime dichiarazioni di Katia Ricciarelli

Intervistata dal settimanale Chi, Katia Ricciarelli ha fatto sapere di essere la prima concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Poi ha fatto sapere di aver accettato questa nuova sfida televisiva perché è curiosa, controcorrente e vuole portare nella Casa il suo mondo, quello della lirica.

“Sarò onesta come mi conoscete. Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi. Non le manderò a dire, mi piace essere limpida. Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita”, ha fatto sapere l’ex moglie di Pippo Baudo. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Grande Fratello Vip 6, i possibili concorrenti

Sicuramente nei prossimi giorni verranno resi noti gli altri nomi dei concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 6. Nel frattempo, ecco i nomi dei vip che sono in lizza: Giucas Casella, Tommaso Eletti, Anna Lou Castoldi, figlia Asia Argento. Ma anche Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Giovanni Ciacci, Manuel Zardetto, Manila Nazzaro, Alex Belli, Michele Casalino.

Rumors dicono che possono entrare anche: Jessica, Lulu e Charli Selassié, sorelle principesse. Jo Squillo, Soleil Sorge, Carmen Russo, Davide Silvestri, Pamela Prati, Totò Schillaci, Raffaella Fico, Nicola Pisu e Sophie Codegoni.