Luca Onestini sulla fine della storia con Ivana: “Sto male, mi ha lasciato su Whatsapp”

Luca Onestini torna a parlare di Ivana Mrazova

Qualche giorno fa, attraverso i social, la modella ceca Ivana Mrazova ha ufficializzato la fine della relazione sentimentale con Luca Onestini. Dopo questo annuncio, alcuni account Instagram hanno riportato la notizia di un nuovo flirt per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, però, nelle ultime ore con una diretta ha smentito tutto.

“Mi sono rotto di leggere cose false su di me. Titoli assurdi su presunti flirt. Ogni giorno pare abbia una nuova ragazza diversa. Ci sono dei parassiti dell’umanità che si inventano le cavolate. Verificate le notizie e se voi ci credete è un problema vostro. Non seguite questi parassiti che scrivono assurdità”, ha detto il fratello maggiore di Gianmarco.

Lo sfogo social dell’ex tronista di Uomini e Donne

Sempre su Instagram, Luca Onestini ha fatto sapere ai follower di venire da un periodo veramente molto complicato di grande sofferenza, ed andrà avanti. Quindi sta male per il momento, è stato male ieri e starà male i prossimi mesi perché una storia lunga che rimane dentro e quando si chiude non è mai facile. Lui sta cercando in tutti i modi di distrarsi e fa sempre qualcosa. Cerca di divertirsi ma non è facile, dunque avere questa mancanza di rispetto, inventando tutte queste storie non vere in questo periodo qua vuol dire che non devi avere un’anima.

“Comunque io sono stato lasciato su Whatsapp dopo 4 anni e come se non bastasse devo essere dipinto come un putt***ere. Sono dipinto come uno che salta di fiore in fiore, che manca di rispetto, ma stiamo scherzando? Per delle notizie completamente infondate! Se io sono al tavolo con 6 persone e arriva una ragazza al tavolo si inventano le cose che ho fatto una nottata con questa? Magari lei si becca insulti per nulla. Questo perché voi date credito ad una parassita dell’umanità di cui non farò il nome”, ha tuonato l’ex gieffino.

Luca Onestini sull’ex fidanzata di Paolo Brosio

La scorsa settimana in rete è iniziata a circolare la notizia di un possibile flirt di Luca Onestini e Maria Laura De Vitis, ossia l’ex fiamma di Paolo Brosio. Sempre nella diretta Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne ha smentito anche questa indiscrezione.

“Io con l’ex di Brosio? Ma siamo matti?! Con questa ragazza non ho nemmeno perlato. Lei è arrivata al tavolo perché si cenava tutti insieme ed è venuta accompagnata con un uomo. Eravamo con altre 6 persone. Ma quindi per questo è una mia fiamma? Ma cosa cavolo stiamo dicendo?!”, ha chiosato l’x gieffino bolognese.