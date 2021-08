GF Vip: oltre Adriana Volpe e Sonia Bruganelli annunciate altre due opinioniste

Due nuove opinioniste al Grande Fratello Vip 6

Arrivano delle grande novità sul cast fisso del Grande Fratello Vip 6. Infatti, rispetto alle passate edizioni quest’ultimo si allarga e nel parterre degli opinionisti non ci sarà solo le due nuove arrivate Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. A quanto pare le due donne dovranno fare i conti con altre due opinioniste popolari che svolgono il compito di dar voce al popolo.

Non si tratta di un’indiscrezione ma di una notizia ufficiale anticipata dal capo progetto del reality show Mediaset, Andrea Palazzo, fra le pagine del magazine Chi. “Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente ‘fuori dal coro’ che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa”, ha dichiarato alla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Al GF Vip 6 arriva l’anti-giuria

Oltre a queste informazioni, Andrea Palazzo non ha anticipato in tal senso. Quindi, ad oggi non sappiamo se queste due opinioniste popolari siano fisse per tutte le puntate del GF Vip 6 oppure a rotazione.

Un esperimento del genere è avvenuto nel 2020 anche a Ballando con le Stelle, quando Milly Carlucci chiamò l’anti-giuria, composta da Rossella Erra, Gianni Ippoliti e Antonio Razzi dato che lo studio era vuoto per le norme anti-covid. In quella circostanza i tre hanno avuto il compito di calarsi nei panni della voce del dissenso popolare nei confronti dell’ineffabile giuria.

Sonia Bruganelli svela perché ha accettato di fare il GF Vip 6

In una recente intervista, la moglie di Paolo Bonolis ha svelato per quale ragione ha accettato la proposta di Alfonso Signorini nel fare l’opinionista della sesta edizione del Grande Fratello.

“Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me. Il Grande Fratello Vip? È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il GF Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia”, ha detto Sonia Bruganelli.