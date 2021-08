Anna Tatangelo al posto di Barbara D’Urso, il retroscena: “Gelosie e malumori a Mediaset”

Barbara D’Urso cede il post ad Anna Tatangelo e Silvia Toffanin

Dopo il dominio di Barbara D’Urso, dal prossimo settembre cambierà il volto della domenica pomeriggio di Canale 5. Infatti, Anna Tantangelo è pronta a prendere il posto di Carmelita alla guida di Scene da un Matrimonio.

Oltre all’ex compagna di Gigi D’Alessio, nella seconda parte del daytime festivo della rete ammiraglia Mediaset approderà Silvia Toffanin col suoi Verissimo. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per la stagione tv 2021/2022. Inoltre, stando ad alcune indiscrezioni, la promozione della cantante di Sora avrebbe creato dei malumori tra i corridoi dell’azienda del Biscione.

Scene da un Matrimonio al post di Domenica Live

Nello specifico, da metà del prossimo mese Anna Tatangelo approderà su canale 5 con la nuova edizione di Scene da un Matrimonio, lo storico programma Mediaset che tornerà in onda in daytime dopo anni d’assenza dal piccolo schermo. Si tratta di una grande promozione per la cantante frusinate che sarà l’apripista della nuova domenica pomeriggio di Canale 5.

Infatti, subito dopo lei il pomeriggio proseguirà con Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin che quest’anno sarà trasmesso due volte a settimana. I due format sostituiranno Domenica Live, il contenitore condotto da Barbara D’Urso, che nella scorsa primavera era tornato in onda nella sua versione integrale, ma non riuscendo a superare la concorrenza formata da Domenica In di Mara Venier.

Malumori a Mediaset? Lo scoop della rivista di Signoretti

Nel frattempo, nel magazine diretto da Riccardo Signoretti è stato riportato un clamoroso retroscena legato alla promozione di Anna Tatangelo a Mediaset. Pare, infatti, che tale iniziativa avrebbe fatto storcere il naso a diverse persone dell’azienda televisiva.

“Si dice che a Mediaset, la promozione della Tatangelo abbia creato anche gelosie e malumori”, si legge sul noto settimanale, aggiungendo anche che questo nuovo format della domenica pomeriggio di Canale 5, avrebbe fatto gola a numerose colleghe. In attesa di avere nuovi sviluppi in tal senso, agli inizi di settembre Barbara D’Urso tornerà in onda con Pomeriggio Cinque. Anche questo format sarà rivoluzionato sia nella durata che nei contenuti.