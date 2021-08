Jasmine Carrisi fatta fuori dalla Rai sbarca a Mediaset: per lei il Grande Fratello Vip?

Jasmine Carrisi esclusa da The Voice Senior

Nonostante la sua giovane età Jasmine Carrisi ne ha fatta strada in televisione e nel modo della musica. Oltre ad avere all’attivo tre singoli, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è stata più volte ospite in Rai, in particolare a Domenica In, condotta dall’amica di famiglia Mara Venier.

Successivamente anche Antonella Clerici ha puntato su di lei volendola a tutti i costi fra i coach della prima edizione di The Voice Senior insieme al cantautore di Cellino San Marco. Purtroppo, però, la prossima stagione televisiva potrebbe recarsi altrove dopo l’esclusione insieme al padre dal talent show della prima rete.

La figlia di Al Bano al Grande Fratello Vip 6?

Come scritto dal giornalista Giuseppe Candela sul portale Dagospia, Jasmine Carrisi avrebbe ricevuto una proposta da un programma di Canale 5. Di cosa si tratta? Per caso c’entra qualcosa la sesta edizione del Grande Fratello Vip?

“Se per papà Albano si vocifera di uno sbarco a Ballando con le Stelle qualcosa sembra muoversi anche per sua figlia Jasmine. La baby Carrisi dopo la sua prima esperienza televisiva a The Voice Senior, dove arriverà Orietta Berti, potrebbe non restare con le mani in mano. Stando alle nostre fonti negli ultimi giorni avrebbe ricevuto una proposta da un programma di Canale 5. Di cosa si tratterà?”, si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

Le dichiarazioni di Jasmine Carrisi

Naturalmente il primo pensiero è andato al Grande Fratello Vip 6, che già ospiterà nella casa più spiata d’Italia un’altra figlia d’arte, ovvero Anna Lou Castoldi, primogenita di Asia Argento e Morgan. Marco Castoldi, invece, è già nel cast di Ballando con le Stelle 16, dove potrebbe raggiungerlo anche Al Bano.

Nel frattempo, in una recente intervista Jasmine Carrisi ha svelato per quale ragione ha partecipato a The Voice Senior. “A The Voice Of Italy c’era stata l’esperienza simpatica di Roby Facchinetti e suo figlio Francesco ed è stata la stessa produzione a chiedere a mio padre se avesse voglia di coinvolgermi. Io non ci ho pensato due volte, anche perché ho sempre seguito The Voice, amo quel genere di programmi. Se io parteciperei ad un talent? No, in quel caso il cognome che porto sarebbe troppo ingombrante. Fra me e mio padre c’è molta intesa, anche se nella vita privata ci punzecchiamo spesso”, ha fatto sapere la 20enne salentina.