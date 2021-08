Al Bano Carrisi sbarca a Ballando con le Stelle? “Lo rivuole Milly Carlucci”

Al Bano nello show di Milly Carlucci?

Anche quest’anno Milly Carlucci sarà alla guida di Ballando con le Stelle, il talent show ormai giunto alla 16esima edizione. La padrona di casa ha un regola per il suo format, ovvero scegliere dei concorrenti che non hanno mai partecipato ad altri reality. Nelle ultime ore ad anticipare dei nomi è stato il giornalista Giuseppe Candela sul portale Dagospia.

Quest’ultimi ha fatto sapere che Fabio Galante e Federico Fashion Style, ovvero l’ex calciatore e il famoso parrucchiere saranno alla corte della professionista abruzzese. A loro dovrebbero aggiungersi tre nomi: Sabrina Salerno, Dj Albertino ed Al Bano Carrisi.

Le anticipazioni di Dagospia su Ballando con le Stelle 16

Il giornalista Giuseppe Candela per il portale Dagospia ha fatto i nomi di alcuni concorrenti che potrebbero partecipare alla 16esima edizione di Ballando con le Stelle, lo storico talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci.

“Il cast non è ancora chiuso. I contratti non sono firmati ma circolano con forza altri tre nomi: la bombastica Sabrina Salerno, tra le donne di Sanremo 2020, il famosissimo Dj Albertino (direttore di Radio M2o) e l’evergreen Albano, fresco di uscita di scena da The Voice Senior. Quest’ultimo ha già partecipato al programma come ballerino per una notte con Romina Power. Si tratta di un nome “sovraesposto” ma anche molto amato dal pubblico over, già coinvolto dalla Carlucci a Il Cantante Mascherato”, ha fatto sapere il sito diretto da Roberto D’Agostino.

Ballando con le Stelle, nel cast anche Morgan

Nella 16esima edizione di Ballando con le Stelle ci sarà al 100% Morgan. A tal proposito, sempre sul portale Dagospia, si legge: “Morgan ha già ufficializzato la sua presenza nel cast dello show del sabato sera di Rai1 con tanto di polemica su Rolling Stone contro la Rai. A Viale Mazzini gira voce che Castoldi avrebbe assicurato la sua presenza solo per tre puntate. Sarà vero? La Carlucci può prepararsi, in genere dopo la sua uscita arriva un duro attacco verso chi lo ha fatto lavorare. Intervista, post, sms a scelta”.