Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, tra loro c’è maretta? Lei sbotta: “Sono delle fake”

Cambiamenti per la 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi

La 21esima edizione di Amici che prenderà il via da metà settembre sarà ricca di cambiamenti. Ad esempio, Arisa non farà più parte del cast dei professori e al posto suo ci sarà Lorella Cuccarini, che passerà dunque dalla cattedra di danza a quella di canto. Ad insegnare il ballo ai nuovi allievi del talent show oltre ad Alessandra Celentano e Veronica Peparini ci sarà il nuovo arrivato Raimondo Todaro.

Quest’ultimo è sbarcato alla corte di Maria De Filippi sono ben 15 anni di permanenza nel cast di Ballando con le Stelle. Questo passaggio dallo programma di Rai Uno a quello di Canale 5 è stato molto discusso in particolare perché tutti sanno che c’è una rivalità tra Queen Mary e Milly Carlucci.

Maretta tra Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro? Il rumor

Nelle ultime, stando a quanto riportato dal magazine Nuovo diretto da Riccardo Signoretti ci sarebbe una brutta aria tra Lorella Cuccarini e il nuovo arrivato Raimondo Todaro, nuovo prof di danza ad Amici 21.

“Dopo l’uscita di scena di Arisa, Maria De Filippi ha confermato la prof Lorella Cuccarini. L’artista però passerà all’insegnamento del canto, lasciando così la cattedra di ballo. Al suo posto arriverà Raimondo Todaro ma si vocifera che Lorella non l’abbia presa benissimo. Tuttavia, secondo i retroscena diramati in queste ore sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, tirerebbe una ‘brutta aria’ tra Lorella Cuccarini e il nuovo prof Todaro. Il motivo? Sembrerebbe che sebbene la ballerina abbia accettato questo cambiamento di scuderia. Cambio che le è stato chiesto direttamente da Maria De Filippi, non avrebbe gradito al 100% tale scelta”, si legge sulla nota rivista.

Lorella Cuccarini smentisce tutto su Instagram

Le notizie riportate dal settimanale Nuovo e dal portale web Blastingnews sono state seccamente smentite da parte della diretta interessata. Infatti, Lorella Cuccarini si è affrettata a smentire queste voci attraverso il suo account Instagram bollando come falsi queste voci: “Sono delle fake“. Capitolo chiuso? Staremo a vedere cosa accadrà appena prenderà il via lo storico talent show di Maria De Filippi.