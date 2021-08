Davide Donadei sparisce dai social, il messaggio di Chiara: “Non è stato bene”, sul web scoppia il caos (FOTO)

Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dei social. Erano giorni che, ormai, il ragazzo si stava comportando in modo piuttosto strano.

Adesso, però, è arrivata la decisione definitiva. Attraverso le sue Instagram Stories, infatti, è stato pubblicato un post da Chiara Rabbi, la quale ha parlato il nome del suo fidanzato. Scopriamo che cosa è successo.

La pausa dai social di Davide Donadei

Alcune ore fa, sul profilo social di Instagram di Davide Donadei è apparso un messaggio alquanto strano. Il testo pare sia stato scritto direttamente da Chiara, la quale ha fatto le veci del suo compagno. La ragazza ha spiegato che il suo fidanzato necessita di un periodo di pausa dal mondo del web. Questa necessità è nata a seguito di alcune situazioni che si sono verificate di recente. In primo luogo, a causa del lavoro nel ristorante, i due si sono trovati a non avere più un attimo di tempo libero.

Tale situazione, chiaramente, ha contribuito a generare parecchio stress. In secondo luogo, poi, non è stato molto bene di recente. I fan, infatti, lo hanno visto spesso negli ospedali a fare degli accertamenti a causa di un problema alla gamba. In virtù di queste ragioni, quindi virgola il giovane ha deciso di prendersi un momento per sé. All’interno del messaggio in questione, però, la Rabbi non ha spiegato quanto durerà questo distacco dal mondo del web. (Continua dopo la foto)

La reazione del web

Chiara, infatti, si è limitata semplicemente a dire che Davide Donadei sarà assente dai social per un po’ di tempo. In questo frangente, i due si dedicheranno alla loro storia, alla loro famiglia e a costruire le basi solide del loro futuro. Sul web, però, dopo questo annuncio è scoppiato il caos. In primo luogo, in molti hanno criticato il fatto che a dare questo annuncio non sia stato diretto interessato, bensì la sua fidanzata.

Questo gesto è stato reputato come una mancanza di attenzione ed interesse per i fan da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. In secondo luogo, poi, cecchino ma compreso le ragioni di questa decisione. Ad ogni modo, almeno per il momento, il giovane ha preferito non dare ulteriori spiegazioni. Pertanto, non ci resta che attendere per capire quanto durerà questa pausa e come andrà a finire.