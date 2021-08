Oroscopo del 19 agosto 2021: Ariete siate propositivi, Pesci non mollate

Le previsioni dell’oroscopo del 19 agosto 2021 esortano gli Ariete ad essere più intraprendenti, i Cancro si riprendono mentre i Bilancia sono in forma.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buona giornata per trascorrere il tempo con una persona cara. Se avete qualcosa da dire, fatelo entro la fine di questa settimana. Cercate di riposarvi, in quanto la prossima sarà piuttosto impegnativa.

Toro. Spesso tendete a credere di essere indistruttibili, ma non è così. Non siete dei robot e non potete affrontare la vita sempre di petto. Talvolta è necessario fermarsi e chiedere l’aiuto di una persona cara.

Gemelli. L’Oroscopo del 19 agosto vi invita ad agire. Se state aspettando una risposta in campo professionale, essa potrebbe arrivare molto presto. Per quanto riguarda le faccende di cuore, invece, siate più spigliati. Chi non risica non rosica.

Cancro. Dopo aver vissuto dei giorni altalenanti, adesso andrete verso un miglioramento. Cercate di apprezzare di più quello che avete, in modo da non incorrere nel problema di dover capire il valore di qualcosa quando non la si ha più.

Leone. Caratterialmente siete delle persone molto avventurose. Il vostro segno ama il rischio e ama non sapere cosa ci sia all’indomani. Ad ogni modo, in certi casi è necessario agire in modo un po’ più cauto e razionale.

Vergine. Avete troppi grilli per la testa e questo potrebbe compromettere alcune relazioni sentimentali. Non date peso al giudizio delle persone. Spesso la gente parla per il solo piacere di dare aria alla bocca. Caso diverso, invece, è quando le critiche arrivano da una persona cara, in quel caso è meglio ascoltare e incassare.

Previsioni 19 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno sono davvero in forma. In questo periodo vi sentite pieni di spirito d’iniziativa e voglia di fare. Allo stesso tempo, però, cercate di non sforzarvi troppo e di restare sempre con i piedi per terra, specie per quanto riguarda le faccende di cuore.

Scorpione. Tutti i nodi vengono al pettine. Non ha importanza quanto tempo ci voglia, ma le cose andranno sempre come devono. Non cercate in tutti i modi di far girare le cose secondo il vostro punto di vista.

Sagittario. Le stelle denotano un momento un po’ altalenante. L’Oroscopo del giorno 19 agosto vi invita ad essere calmi. L’ansia potrebbe giocare qualche brutto scherzo nelle prime ore della mattina. Verso il pomeriggio, però, ci sarà un miglioramento.

Capricorno. Buon momento per le relazioni. Se siete in coppia, è opportuno che mettiate in chiaro alcuni aspetti del rapporto. Per contro, se siete single cercate di guardare avanti con decisione. Girarsi verso il passato non servirà assolutamente a nulla.

Acquario. Interessanti novità sul lavoro. In amore potreste cedere a qualche provocazione. Le tentazioni sono troppe, pertanto, se non volete rischiare di commettere qualche errore è opportuno che ponderiate attentamente le prossime mosse da fare.

Pesci. Momenti migliori arriveranno, quindi non mollate e non arrendetevi. Presto ci saranno delle belle soddisfazioni per voi, pertanto, non abbiate fretta. Soprattutto dal punto di vista professionale riceverete delle ricompense inattese.