Marcell Jacobs, la rabbia della sua ex: “Tuo figlio aspetta una chiamata!”

Marcell Jacobs in vacanza con la sua famiglia

Dopo il doppio trionfo alle olimpiadi in Giappone vincendo l’oro ai 100m maschili e la staffetta 4×100, Marcell Jacobs in questi giorni si sta godendo una meritata vacanza a Sabaudia con la compagna Nicole Daza.

Non tutti sono a conoscenza che prima di quest’ultima, il corridore più veloce al mondo stava insieme a Renata Erika, dalla quale ha avuto un figlio. I due hanno troncato la loro relazione sentimentale diversi anni fa e nel 2016 la ragazza è sbottata sui social contro il suo ex.

La rabbia di Renata Erika contro il campione olimpico

Cinque anni fa l’ex compagna di Marcell Jacobs, ovvero Renata Erika sul suo profilo Facebook tuonava così: “La tragedia, il sentimento più brutto che una donna /madre può sentire è quello quando l’uomo con il quale ha fatto un figlio, con il quale ha pensato di passare il resto della sua vita ignora suo figlio, non cercandolo per settimane, senza un messaggio o una chiamata per chiedere come sta! Pur sapendo che il piccolo lo cerca, lo nomina e sente la sua mancanza. I bambini sono innocenti, non meritano questo!! Bho spiegatemi voi che ca***o di uomo” è questo?! Vedendo tanti post dove parlano di coppie che hanno un figlio e si lasciano lo fanno sembrare una tragedia. Ragazzi la tragedia non è questa, perché può capitare che la coppia non va più d’accordo, che la relazione non va più avanti perché da una parte svanisce forse quello che non c’è mai stato, l’amore, la voglia di viversi”.

La situazione sembrava andare un po’ meglio quando un paio di settimane fa la donna ha festeggiato le medaglie d’oro del campione olimpico: “Siamo fieri de tuo risultato campione del mondo. Qui qualcuno non vede l’ora di riabbracciarti, spero che un giorno lo capirai“.

Marcell Jacobs, lo sfogo della sua ex campagna

A distanza di due settimane, nella serata di martedì Renata Erika è tornata nuovamente a rimproverare pubblicamente il suo ex compagno Marcell Jacobs. La ragazza ha fatto sapere che il campione non ha ancora sentito il figlio dopo le Olimpiadi di Tokyo.

“Per tutti quelli che mi stanno chiedendo continuamente se Jeremy è in vacanza con suo papà Marcell, la risposta è no. Anzi, stiamo ancora aspettando la sua chiamata da quando è rientrato da Tokyo“, ha detto la donna sui social.