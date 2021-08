Roberta Di Padua incontra il suo ex e fa una gaffe: “Ecco perché mi lasciano tutti” (VIDEO)

In questi giorni, Roberta Di Padua è in vacanza con una sua amica, durante il suo soggiorno, però, ha incontrato un suo ex fidanzato ed ha commesso una gaffe. La dama non ha esitato un attimo ed ha raccontato tutto l’accaduto ai suoi fan di Instagram.

Nello specifico, la protagonista ha spiegato di essere rimasta spiazzata dall’incontro, specie perché l’uomo in questione fosse accompagnato dalla sua nuova fidanzata. Scopriamo nel dettaglio quello che è successo.

La gaffe di Roberta Di Padua

Da quanto Uomini e Donne è andato in ferie, i vari protagonisti stanno continuando a tenersi in contatto con i fan attraverso i loro profili Instagram. Tra di loro c’è anche l’ex di Riccardo Guarnieri. Roberta Di Padua, infatti, dopo una breve pausa, è tornata ad essere molto attiva sul suo account e, proprio ieri, ha raccontato ai followers una gaffe che l’ha parecchio turbata. La dama si trova in vacanza ed ha spiegato ai suoi fan di essere uscita un momento per andare a fare la spesa.

Una volta giunta nel supermercato, però, ha incontrato un suo ex fidanzato, il quale era in compagnia della sua nuova donna. Quest’ultima era di una bellezza disarmante secondo il racconto della Di Padua. La protagonista, infatti, ha detto che la donna avesse un tacco a spillo altissimo, un jeans stretto e una camicetta attillata. Questa visione l’ha spinta a trarre delle conclusioni importanti. (Continua dopo il video)

Il momento di riflessione

Nel dettaglio, Roberta Di Padua ha spiegato che, mentre l’altra donna era bellissima e curatissima, lei era super trascurata e questo l’ha messa molto a disagio spingendola a fare una gaffe. Proprio grazie a questo incontro, dunque, l’ex volto di Uomini e Donne ha detto di aver capito per quale ragione tutti i suoi ex finiscono sempre per lasciarla. Dopo aver fatto questa battuta, però, Roberta ci ha tenuto a fare una considerazione.

Nello specifico, ha detto che nella vita è sempre importante prendersi cura di sé. Questo, chiaramente, non vuol dire che tutte le donne devono andare a fare la spesa con i tacchi a spillo, tuttavia, è sempre importante non lasciarsi mai andare e imparare a ritagliarsi sempre un po’ di tempo da dedicare alla cura della propria mente e del proprio corpo.