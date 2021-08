Barbara D’Urso torna in pompa magna: nuovo programma in prima serata

Barbara D’Urso ridimensionata a Mediaset

Come tutti ben sanno, nella prossima stagione televisiva rispetto agli anni passati Barbara D’Urso avrà un solo programma tra le mani. Infatti, dopo la chiusura di Live Non è la D’Urso e Domenica Live, Carmelita i primi di settembre tornerà dal con Pomeriggio Cinque, anch’esso rivoluzionato nei contenuti e nella durata. A quanto pare, molto presto ovvero probabilmente la prossima primavera, potrebbe tornare in prime time alla conduzione di un reality show.

Carmelita e un nuovo programma in prima serata

La stessa Barbara D’Urso lo aveva in qualche modo spoilerato qualche giorno fa nel corso di una lunga intervista concessa a Candida Morvillo per il Corriere della Sera, non entrando però nei dettagli. “Se tornerò solo con Pomeriggio 5? Per poco. Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario. Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente. Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento”, ha fatto sapere la professionista napoletana. Successivamente, TvBlog ha fatto sapere che la proposta di intrattenimento in prime time annunciata da Carmelita è La Talpa.

“Stando a quanto risulta a TvBlog, Mediaset starebbe vagliando una ‘pazza idea’ per quanto riguarda la conduzione della trasmissione. Nelle scorse ore, infatti, sarebbe stato fatto il nome di Barbara d’Urso. Un nome clamoroso non soltanto perché permetterebbe a Carmelita di tornare in onda in prima serata, dopo la chiusura di Live-Non è la d’Urso (e di Domenica Live) e la scomparsa dai palinsesti del Grande Fratello Nip, ma anche perché potrebbe essere letto come uno sgarbo a Lucio Presta, manager e marito di Paola Perego, in aperta guerra ormai da tempo con la d’Urso”, si legge sul portale.

Barbara D’Urso alla guida de La Talpa

Sempre il sito TvBlog ha ha rivelato una presunta clausola del contratto firmato da Barbara D’Urso. Ovvero che nella prossima stagione televisiva la conduttrice napoletana sarà alla guida di un reality show. “La ‘pazza idea’ di Barbara d’Urso, stando alle indiscrezioni da noi raccolte, non sarebbe stata bocciata dai vertici Mediaset, nei cui ambienti si dice che nel contratto della stessa d’Urso sarebbe messa nero su bianco la conduzione di un reality”, si legge sul portale.

Se ciò venisse confermato sarebbe un brutto colpo per Paola Perego. Quest’ultima, la scorsa settimana ha dichiarato: “La Talpa? La rifarei di corsa, assolutamente. Anzi, se la facesse un altro, sarebbe come se mi strappassero un figlio. Poi non dipende da me, liberi di scegliere. Anche l’Isola per me è Simona. Non che le altre non l’abbiano fatta bene, ma su quel programma c’è la sua impronta”.