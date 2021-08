Barbara D’Urso senza reggiseno: l’estate d’amore con Francesco Zangrillo (FOTO)

Barbara D’Urso pizzicata in topless

Nelle ultime ore in rete si è diffusa a macchia d’olio una foto che ritrae Barbara D’Urso senza reggiseno mentre si sta prendendo il sole. In compagnia di Carmelita c’è la sua nuova fiamma: Francesco Zangrillo. Il magazine Diva e Donna nel nuovo numero in edicola ha pubblicato lo scatto del topless piccante della 64enne napoletana, che ha approfittato della pausa estiva dei suoi programmi televisivi per concedersi una rilassante vacanza insieme ad un gruppo di amici.

Inoltre, al fianco della padrona di casa di pomeriggio Cinque c’è la nuova fiamma. I due non hanno confermato né smentito le voci in circolazione in merito alla loro storia, ma più volte sono stati fotografi uno vicina all’altra in questi ultimi mesi. (Continua dopo la foto)

Chi è Francesco Zangrillo?

A quanto pare Francesco Zangrillo è un broker assicurativo e socio della Ennegi Srl Insurance Brokers. Inoltre l’uomo ha già allae spalle un matrimonio e avrebbe divorziato alcuni anni fa, in più è padre di tre figli. Diversi mesi fa il suo nome era stato associato a quello della soubrette calabrese Elisabetta Gregoraci, ma dopo la diffusione di tale gossip il diretto interessato ha smentito tutto.

Inoltre, l’imprenditore ha fatto sapere di avere un legame con un’altra donna di cui non avrebbe svelato il nome (Barbara D’Urso?). “Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza“, aveva scritto l’uomo sui suoi canali social.

Barbara D’Urso e i suoi due figli

Anche Barbara D’Urso è già madre di due figli, ovvero Gianmauro ed Emanuele, nati dalla storia d’amore poi naufragata con Mauro Berardi. Oltre al forte rapporto con i due ragazzi, Carmelita ha mantenuto un ottimo rapporto con l’ex compagno.

Infatti più volte la 64enne napoletana ha detto che è stato l’uomo più importante della sua vita. “Con lui la rottura fu traumatica, ma negli anni sono riuscita a costruire un rapporto sereno, per dei genitori è sempre una conquista importante. Lui è stato l’uomo che ho amato di più”, ha rivelato Lady Cologno.