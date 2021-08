Antonella Clerici, voci inquietanti dalla Rai: perché il 13 settembre potrebbe saltare tutto

Riparte la nuova stagione tv della Rai

Stando ai palinsesti Rai presentati lo scorso luglio, da lunedì 13 settembre 2021 riprenderanno le trasmissioni di punta della tv di Stato. Quindi, il pubblico avrà modo di rivedere Storie Italiane con Eleonora Daniele, ma anche la seconda stagione di E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e il riconfermato Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

In più, pare che nello stesso giorno tornerà pure Unomattina, che con molta probabilità sarà riaffidato alla coppia di conduttori composta da Marco Frittella e Monica Giandotti. Mentre il giornalista calabrese Alberto Matano con La vita in diretta tornerà in onda martedì 14 settembre. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe accadere tra qualche settimana a Viale Mazzini.

Uno sciopero in Rai potrebbe far saltare il debutto dei seguenti programmi tv

Tuttavia, tutte queste trasmissioni televisive rischiano seriamente di non andare in onda quel giorno. Per quale motivo? Stando a quanto riporta il blog di Davide Maggio, c’è il rischio che lunedì 13 settembre 2021 avvenga qualche imprevisto, dal momento che in una nota della Rai si parla di uno sciopero previsto proprio per quel giorno.

“Ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, comunichiamo che è stata proclamata l’astensione dalle prestazioni accessorie e straordinarie dal 23 agosto al 14 settembre e una giornata di sciopero il 13 settembre. Di conseguenza nel suddetto periodo la normale programmazione televisiva potrebbe subire delle modifiche”, si legge nella nota in questione.

L’Eredità e Soliti Ignoti partono in ritardo rispetto agli altri

Per quanto riguarda L’Eredità, il game show di rai Uno condotto da Flavio Insinna partirà con ben due settimane di ritardo rispetto agli altri format della tv di Stato. Al momento il conduttore romano è rimpiazzato da Reazione a Catena guidato da Marco Liorni.

Quest’ultimo a sua volta tornerà anche il sabato pomeriggio con Italia Sì. Invece, rimane ancora da capire quale sarà la data d’inizio dell’ultimo programma del daytime, ossia I Soliti Ignoti – Il ritorno, il game capitanato da Amadeus.