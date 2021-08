Pamela Prati dopo Mark Caltagirone non si nasconde più: “Siamo diventati inseparabili”

Pamela Prati di nuovo felice: una persona speciale al suo fianco

Nel nuovo numero del magazine Chi è contenuta una lunga intervista a Pamela Prati, possibile nuova inquilina del Grande Fratello Vip 6. In tale circostanza la soubrette sarda ha rivelato di aver trovato finalmente una persona speciale che l’ha risollevata da un periodo abbastanza buio. Ricordiamo ancora la triste vicenda di Mark Caltagirone e tutti gli sviluppi. Si tratta di un nuovo fidanzato?

A quanto pare no, sarebbe solo un grande amico. Con quest’ultimo trascorre molto tempo a scherzare e ridere. “Siamo diventati inseparabili…Lui è Angelo…E’ la mia gioia e mi regala spensieratezza e bontà…”, ha detto l’ex prima donna del Bagaglino precisando che non è amore ma per lui prova un grande affetto.

La soubrette sarda è ancora single

Intervistata dal magazine diretto da Alfonso Signorini, il giornalista ha chiesti a Pamela Prati se al momento è ancora single. A quel punto, la soubrette sarda senza giri di parole ha approfittato della situazione per fare dell’ironia in tal senso.

In pratica, l’ex gieffina ha fatto sapere che se un giorno non riuscirà a trovare l’uomo della sua vita potrebbe anche sposarsi col suo migliore amico Angelo. “Almeno so che mi riempirebbe il mio quotidiano di attenzioni e premure meglio di chiunque altro…”, ha chiosato la donna che potrebbe entrare nuovamente nella casa più spiata d’Italia per il GF Vip 6.

Come è nata l’amicizia tra Pamela Prati e Angelo?

Successivamente il giornalista del periodico Chi ha domandato a Pamela Prati come è nato questo forte legame amichevole con Angelo. A quel punto l’ex gieffina ha raccontato del loro primo incontro. Ovvero quando questo ragazzo si è recato nel backstage del Bagaglino e nel momento che i suoi occhi hanno incrociato quelli dell’uomo si è resa conto che lui sarebbe diventato il suo miglior amico.

“Da quel momento la nostra amicizia si è trasformata in un sentimento fortissimo…”, ha rivelato la professionista sarda. Infine quest’ultima ha confidato che ad Angelo non gli nasconde nulla della sua vita: “Sono semplicemente Pamela…”.